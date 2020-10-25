Путин уверен, что присутствие США в Афганистане полезно для безопасности

«Мы изначально поддерживали пребывание американских войск в Афганистане, в свое время проголосовали за соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН. Я и до сих пор считаю, что пребывание американцев в Афганистане не противоречит нашим национальным интересам», — сказал глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Наоборот, когда было сказано о том, что американцы готовятся вывести свой воинский контингент — да, у нас официальная позиция заключается в том, что это, может быть, создает дополнительные условия для какого-то афганского примирения, — но я вот лично считаю, что возникает и много рисков.
«Во-первых, нам придется раскошелиться дополнительно для того, чтобы поддерживать стабильность, а во-вторых, несмотря ни на что, все-таки пребывание американцев в Афганистане способствует стабильности в стране, и их уход создает риски», — пояснил российский лидер. «Нам нет необходимости бороться с пребыванием там американцев», — добавил он.
Президент также обратил внимание на продолжение работы спецслужб двух стран на этом направлении.
«Мы сотрудничаем с Соединенными Штатами, несмотря на многочисленные противоречия по очень многим направлениям, все-таки сотрудничество на уровне спецслужб продолжается», — констатировал Путин. Для примера он привел «взаимодействие по деконфликтингу в Сирии». «На оперативном уровне, на уровне руководства наших воинских подразделений очень хороший рабочий контакт установлен», — оценил он.
Борьба с террором
По его словам, также американцы передают российским коллегам «информацию по антитеррору».
Работа американцев в Афганистане воспринимается нами, как антитеррористическая работа.
«Они нам передают и неоднократно передавали [сведения]. Я благодарил за это действующего президента [США Дональда Трампа], потому что полученная от Америки информация в этом плане помогала нам предотвратить — и не один раз — террористические акты на территории Российской Федерации», — напомнил Путин.
Он заверил: «Мы в свою очередь стараемся ответить тем же, у нас есть такая договоренность с действующим президентом США о том, что, если такая информация будет появляться, мы будем ею делится и помогать друг другу».
Сотрудничество с США
«Мне сейчас в голову приходит случай, когда к нам американская сторона обратилась за помощью в поиске их гражданина, который был задержан — в Сирии был арестован за шпионаж. Мы смогли убедить наших партнеров, они его освободили, мы доставили американского гражданина в Москву и передали в руки официальных лиц Соединенных Штатов Америки», — привел пример взаимодействия Путин. По его оценке, «это сотрудничество носит двусторонний характер». «Оно могло бы быть еще лучше, но в целом мы им довольны», — указал президент России.
Российский лидер признался, что ему странно слышать заявления кандидата в президенты США Джозефа Байдена о том, что Россия платит деньги за убийства американских солдат в Афганистане.
«Впервые эта информация проскочила в The New York Times в июле этого года, затем господин Помпео [Майкл Помпео, госсекретарь США] звонил нашему министру иностранных дел [Сергею] Лаврову, министр обороны США — своему коллеге [Сергею] Шойгу, а после этого официальные лица на высшем военном уровне, а затем и на уровне американских спецслужб заявили, что у них нет подтверждения информации подобного рода», — напомнил Путин.
На его взгляд, «это в высшей степени странно, что газеты некоторые в США читают, а заявления своих официальных лиц оставляют без внимания». «Заявления подобного рода звучат как минимум странно и не имеют под собой абсолютно никаких оснований», — указал российский лидер.
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