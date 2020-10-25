Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
11Конкурс имени Стенина назвал победителей 2020 года
11Столетие Джанни Родари
20:49 (мск), источник: Известия

В Белом доме заявили о слишком большом количестве санкций против России

Соединенные Штаты ввели настолько много санкций против России и Ирана, что у них почти не осталось возможностей для новых ограничительных мер. Об этом 25 октября заявил помощник по национальной безопасности президента страны Роберт О’Брайен на встрече с журналистами в Белом доме.

Источник: AP 2020

Таким образом он ответил на вопрос, последуют ли новые санкции после появления информации от американской разведки о том, что Москва и Тегеран якобы получили некие секретные сведения о регистрации американских избирателей и хотят повлиять на выборы.

Одна из проблем, с которой мы столкнулись как в отношении Ирана, так и России, заключается в том, что у нас сейчас так много санкций против этих стран, что у нас остается очень мало (возможностей), чтобы что-то сделать.
Роберт О’Брайен
цитата по («РИА Новости»)
Читайте также
Антонов прокомментировал санкции США против российского НИИ

О’Брайен добавил, что Вашингтон при этом изучает все возможные меры сдерживания в отношении двух стран, а также Китая и некоторых других, «которые пытаются повлиять на американцев в вопросе голосования».

«Это недопустимо», — заключил он.

Ранее, 22 октября, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что в преддверии выборов в США ждет новой волны обвинений в адрес РФ со стороны Лондона и Вашингтона, которые ранее на этой неделе обвинили российские спецслужбы в осуществлении кибератак.

Келин отметил, что у него складывается впечатление, что речь идет о скоординированной кампании, которая будет проходить в несколько волн. Дипломат считает, что это разогрев, который в данный момент необходим в США перед предстоящими там выборами президента.

Выборы президента США назначены на 3 ноября.

 Осенняя коррекция: банки избавляются от убыточных программ лояльности
Млечный Путь во мгле: Алексей Иванов как космический пейзажист
Как россияне лечатся от коронавируса дома
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Кудрин дал совет, как хранить сбережения
Мясников ответил Жириновскому на призыв лишить его диплома врача
Британский гонщик побил рекорд Шумахера по победам в «Формуле-1»
В Кремле отреагировали на решение Хабиба завершить карьеру
Здоровье
Врач назвала самый полезный перекус после 18:00 Он может включать, например, киви.
Hi-Tech
Почему поручни эскалатора двигаются быстрее ступеней Практически все современные эскалаторы устроены таким образом, что их поручни двигаются чуть быстрее, чем ступени
Новости партнеров
Терешкову попросили выйти из зала заседания Госдумы
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
В Москве экстренно госпитализировали актера Бориса Щербакова
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Дети
Звезда «Деффчонок» Галина Боб рассекретила третью беременность Актриса станет многодетной мамой
Леди
Ирина Безрукова показала роковой образ со смоки-айз Шикарный наряд актрисы.
Новости партнеров
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Настоящая фамилия Скобцевой. Она стала известна только после ее похорон
Почему мыться реже и без мочалки не такая плохая идея
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь