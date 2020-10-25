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21:15 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что легко добьется мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Такое мнение выразил в воскресенье президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир. Его выступление транслируют американские новостные телекомпании.

Источник: AP 2020

Трамп рассказал, что Вашингтон работает над мирным урегулированием между Баку и Ереваном. «Мы приведем все в порядок. Это должно произойти, как я говорю, с легкостью. Это будет легко, если ты знаешь, что делаешь», — сказал американский лидер.

Он рассказал, что в субботу во время выступления в Огайо заметил среди своих сторонников «потрясающую группу армян с флагом». «Я называю это [урегулирование карабахского конфликта] легким делом. Вернитесь и расскажите [это] своему народу, — сказал президент. — Армения, это легко».

«Посмотрите на Армению, это невероятный народ, они сражаются, как в аду. <…> Им пришлось нелегко», — добавил американский лидер.

Ранее помощник по национальной безопасности главы Белого дома Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты подталкивают власти Азербайджана к принятию режима перемирия с Арменией, которая уже согласилась на данное предложение.

Урегулирования между Сербией и Косово

По словам Трампа, у США «получилось добиться» урегулирования между Сербией и Косово. «Мы добились торговой сделки [между ними]», — сказал Трамп. Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти при посредничестве Трампа подписали 4 сентября в Овальном кабинете Белого дома соглашение о нормализации экономических отношений.

«Я сказал своим людям, что они должны заключить сделку. Иначе мы тоже не будем заключать [торговую] сделку [с ними]. И знаете что? Они обнялись и поцеловались в Овальном кабинете, и они были так счастливы. И это после многих лет, когда никто и не думал, что они могут встретиться», — утверждал президент.

Он также повторил, что намерен добиться мира на Ближнем Востоке, урегулировать палестино-израильский конфликт.

Трамп сначала заявил, что за «торговую сделку» между Сербией и Косово его кандидатуру три раза выдвигали на Нобелевскую премию мира. После этого он несколько раз повторил, что ему «дали Нобелевскую премию мира». Тем не менее президент позже пояснил: «Когда я говорю “Нобелевская премия мира”, я имею в виду выдвижение своей кандидатуры».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о том, что Баку готов к перемирию, если Ереван заявит о приверженности базовым принципам урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в пятницу провел в Вашингтоне встречи с госсекретарем США Майклом Помпео и О'Брайеном. Американские должностные лица провели аналогичные переговоры и с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, однако встречи проходили раздельно.

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
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