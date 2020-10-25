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21:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Тихановская объявила 26 октября общенациональную забастовку

Светлана Тихановская, которую оппозиция считает победителем выборов президента Белоруссии, объявила, что 26 октября в стране пройдет общенациональная забастовка. По ее словам, власти не стали выполнять требования людей в «День народного ультиматума».

Источник: Reuters

«26 октября начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность», — говорится в заявлении Тихановской в Telegram-канале «Страна для жизни».

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Она напомнила, что на акциях протеста в Белоруссии применяли светошумовые гранаты. По ее мнению, это говорит о том, что «режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей».

«Значит, этот режим недостоин белорусского народа. Значит, этот режим теряет власть», — говорится в заявлении.

В Минске и других городах Белоруссии сегодня проходил «День народного ультиматума» — протесты несогласных с итогами президентских выборов.

По подсчетам Telegram-канала «Нехта Live», на улицы столицы вышли более 100 тыс. человек. Силовики использовали спецсредства. Задержано больше 100 человек.

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