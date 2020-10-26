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01:27 (мск), источник: Известия

Минобороны определило место подготовки кадров для военной полиции

Российское Министерство обороны определило место подготовки кадров для военной полиции — с 2021 года их станет выпускать Московское высшее общевойсковое командное училище (МосВОКУ).

Источник: Известия

В качестве эксперимента первый набор курсантов на специальность «Применение подразделений военной полиции» был проведен в учебное заведение в 2017 году. Выпуск «красных беретов» состоится только в следующем году, однако опыт уже признан успешным.

Как рассказали источники «Известий» в военном ведомстве, училище было выбрано удачно, и со следующего года подготовка офицеров ВП будет проводиться на постоянной основе.

До этого кадры для военной полиции готовили в разных учебных заведениях. В МосВОКУ же курсанты получали следующие специальности: командир мотострелкового взвода, командир пулеметно-артиллерийского взвода, командир взвода охраны.

Теперь к ним добавились еще несколько: командир взвода военной полиции, командир дисциплинарного взвода, начальник гауптвахты.

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