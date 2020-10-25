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25 октября, источник: ТАСС

Экзитпол: почти 80% украинцев поддержали в ходе опроса 4 из 5 инициатив Зеленского

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Украинцы поддержали президента Владимира Зеленского в ходе всеукраинского опроса, проведенного в воскресенье одновременно с местными выборами. Об этом свидетельствуют данные экзитпола группы «Рейтинг», охватившего 69% участков.

Источник: Reuters

Согласно экзитполу, проведенному в воскресенье социологической группой «Рейтинг», больше всего украинцев высказалось за сокращение числа депутатов с 450 до 300 — 95%. За пожизненное заключение за коррупционные преступления выступил 81% респондентов, 78% положительно ответили на вопрос о необходимости использования Будапештского меморандума.

Предложение о легализации каннабиса в медицинских целях также получило широкую поддержку — 70%. Меньше всего положительных ответов было дано на вопрос о создании свободной экономической зоны в Донбассе — 45%, однако противников такой идеи все равно оказалось только 33%.

В воскресенье на Украине проходили выборы в органы местного самоуправления. Параллельно с ними возле избирательных участков волонтеры проводили опрос. О такой инициативе 13 октября сообщил Зеленский.

Гражданам было предложено ответить на пять вопросов: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; необходимо ли создание свободной экономической зоны на подконтрольных Киеву территориях Донбасса; стоит ли сокращать число депутатов Верховной рады с 450 до 300; следует ли разрешить легализацию каннабиса в медицинских целях и поддержать ли право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом. Этот документ, также известный как Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия, был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.

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