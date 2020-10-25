Появились данные экзитпола по всеукраинскому опросу

Украинцам предложили ответить на пять вопросов. Они затронули такие темы, как пожизненное заключение коррупционеров, создание в Донбассе свободной экономической зоны, сокращение Верховной рады до 300 депутатов, легализация медицинского каннабиса. Граждан также спросили, поддерживают ли они право Киева на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Введение пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах поддержал 81% украинцев, которые участвовали в местных выборах и опросе. Против этого выступили 16%.
За создание свободной экономической зоны в Донбассе высказались 45% избирателей, против — 43%.
Абсолютное большинство поддержало идею сократить число депутатов Рады — за нее проголосовали 95% пришедших на выборы, против — пять процентов.
Легализацию медицинского каннабиса одобрили 70% украинцев на избирательных участках, 24% из них выступили против.
Право Киева на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, поддерживают 78% граждан, пришедших на избирательные участки, против — десять процентов. Этот документ в 1994 году подписали Украина, Россия, США и Британия, он служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать стране безопасность.
По данным экзитпола, в общенациональном опросе приняли участие 67% украинцев, которые пришли на выборы. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер.
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