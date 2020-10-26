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00:58 (мск), источник: Известия

Рогозин заявил о неспособности США реализовать лунную программу без помощи РФ

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что ни одно государство не справится с освоением Луны в одиночку. Такое мнение он высказал в эфире Первого канала, комментируя планы США по освоению естественного спутника Земли.

Источник: Известия

По словам Рогозина, реализация этой задачи возможна только при международном сотрудничестве.

«Я думаю, что будущее покорение Луны не сможет быть национализировано какой-то одной страной, они не обойдутся без нас», — сказал глава «Роскосмоса».

Он подчеркнул, что новая лунная гонка приведет к пониманию необходимости сотрудничества.

«Эта гонка идет до определенного предела, до тех пор, пока мы не начинаем понимать, что она бессмысленна, потому что в любом случае опять наступает критерий единства. Когда кто-то попадает в беду, конечно, мы придем на помощь, мы придем на помощь американцам. Я думаю, американцы не откажутся оказать нам помощь», — цитирует Рогозина «РИА Новости».

21 сентября Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представилo обновленный план своей лунной программы Artemis («Артемидa»), первый этап которой теперь намечен на 2021 год, а второй — на 2023 год.

13 октября глава NASA Джеймс Брайденстайн выразил надежду на то, что Россия присоединится к так называемым «Соглашениям Артемиды», устанавливающим основные принципы освоения Луны.

Россия планирует высадить своего космонавта на Луне в 2030 году.

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