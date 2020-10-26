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03:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Париж потребовал от мусульманских стран прекратить бойкот французских товаров

Мусульманские страны должны немедленно прекратить бойкот французских товаров. С таким требованием выступил МИД Франции, передает ТАСС. Дипломаты указали, что в последнее время в ряде ближневосточных государств наблюдаются призывы к бойкоту французской продукции, в том числе агро-пищевых товаров.

Источник: Reuters

Подобные призывы «безосновательны и их следует немедленно прекратить, равно как и нападки на Францию, которые в своих целях использует радикальное меньшинство», — заявил МИД.

Во Париже также призвали руководство этих стран отмежеваться от любых призывов к бойкоту и помогать французским фирмам и предприятиям в их деятельности.

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Ранее стало известно, что катарские магазины убрали с полок французские товары. Поводом для такого шага стало высказывание президента Франции Эммануэля Макрона об исламе на фоне убийства в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати.

После того, как уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулахан Анзоров обезглавил преподавателя, Макрон пообещал защитить светские ценности страны от радикального ислама. Он также указал, что, по его мнению, ислам как религия переживает кризис во всем мире.

Также Макрон объявил о борьбе с исламским сепаратизмом во Франции и высказался о необходимости создать вместе с местным Советом мусульман организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, нужно «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

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