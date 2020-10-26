В США хотят, чтобы РФ воздержалась от агрессии и стала дружественным партнером

«В то время как президент [США Дональд] Трамп стремится к хорошим отношениям со всеми странами, ни один президент [США] после Рональда Рейгана не продемонстрировал большей решимости по отношению к Москве», — утверждает Эллиот.
«Президент Трамп знает, что мир наступает через силу, и мы ищем другой путь с Россией — тот, на котором Россия воздерживается от агрессии за рубежом и становится дружественным партнером США и Европы», — сказал представитель СНБ.
Вашингтонская администрация, заключил он, «с осторожным оптимизмом» относится к достижению соглашения с Россией и Китаем в области контроля над вооружениями.
Белый дом пока не ответил на просьбу ТАСС предоставить полный текст заявления Эллиота.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 14 октября заметил, что не знает, может ли быть еще большее охлаждение российско-американских отношений. Он считает, что ситуация не изменится и после выборов в США. Глава МИД напомнил, что Россию «уже записали в главных вершителей судеб Америки».