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02:04 (мск), источник: Известия

Роспотребнадзор намерен обязать онлайн-торговцев принимать наличные

Роспотребнадзор разработал поправки в закон о защите прав потребителей. Служба предлагает обозначить недопустимые условия договора купли-продажи (речь идет о самом моменте приобретения товаров и услуг), которые ущемляют гарантированные права покупателей. В их число, например, вошла ситуация, при которой продавцы и исполнители не позволяют людям выбрать способ оплаты покупок. Об этом сказано в проекте документа, с которым ознакомились «Известия». Сейчас он проходит этап межведомственного согласования.

Источник: Известия

Многие товары, сервисы и услуги, которые приобретают в сети (онлайн-игры, подписки на аудио и видеоконтент, индивидуальные вещи) в принципе не могут быть оплачены наличными, сказано в письме Ассоциации компаний интернет-торговли в Минэкономразвития от 13 октября (есть у «Известий).

Ведомство формирует оценку регулирующего воздействия (ОРВ) на законопроект Роспотребнадзора. В пресс-службе МЭР сказали, что подготовили положительную ОРВ после того, как служба скорректировала документ. Дополнительных пояснений в министерстве не предоставили.

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В АКИТ уверены, что Роспотребнадзор пытается искусственно навязывать наличный способ оплаты товаров и услуг, что нецелесообразно. Как уточнили «Известиям» в ассоциации, бизнес попытается наладить прием наличной оплаты через посредников, но это увеличит дополнительные расходы. Сейчас исключительно безналичные принимают такие компании, как Яндекс. Еда (часть ресторанов), Ozon, Wildberries.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ уверен, что Роспотребнадзор не должен требовать у продавцов цифровых товаров и услуг принимать наличные. Им нужно разрешить устанавливать условие о только безналичной оплате. В противном случае россиянам придется отказаться от услуг некоторых зарубежных интернет-магазинов и площадок, поскольку они принимают оплату только онлайн.

В Ozon «Известиям» сказали, что сегодня большинство игроков онлайн-торговли переводят платежи в безналичную форму для безопасности курьеров. В «Яндексе» воздержались от комментариев, в Wildberries на запрос «Известий» не ответили.

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