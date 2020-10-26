02:04 (мск), источник: Известия
Роспотребнадзор намерен обязать онлайн-торговцев принимать наличные
Роспотребнадзор разработал поправки в закон о защите прав потребителей. Служба предлагает обозначить недопустимые условия договора
Многие товары, сервисы и услуги, которые приобретают в сети (онлайн-игры, подписки на аудио и видеоконтент, индивидуальные вещи) в принципе не могут быть оплачены наличными, сказано в письме Ассоциации компаний
Ведомство формирует оценку регулирующего воздействия (ОРВ) на законопроект Роспотребнадзора. В
В АКИТ уверены, что Роспотребнадзор пытается искусственно навязывать наличный способ оплаты товаров и услуг, что нецелесообразно. Как уточнили «Известиям» в ассоциации, бизнес попытается наладить прием наличной оплаты через посредников, но это увеличит дополнительные расходы. Сейчас исключительно безналичные принимают такие компании, как Яндекс. Еда (часть ресторанов), Ozon, Wildberries.
Председатель Союза потребителей Петр Шелищ уверен, что Роспотребнадзор не должен требовать у продавцов цифровых товаров и услуг принимать наличные. Им нужно разрешить устанавливать условие о только безналичной оплате. В противном случае россиянам придется отказаться от услуг некоторых зарубежных
В Ozon «Известиям» сказали, что сегодня большинство игроков