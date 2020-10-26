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03:20 (мск), источник: ТАСС

Мадуро утверждает, что венесуэльские ученые разработали лекарство от коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 октября. /ТАСС/. Ученые Венесуэлы разработали лекарственный препарат для борьбы с коронавирусной инфекцией. С таким утверждением выступил в воскресенье президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

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Источник: AP 2020

«Исследование продолжалось шесть месяцев, результаты показывают стопроцентное уничтожение вируса COVID-19 без токсического воздействия на здоровые молекулы», — сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

По словам президента, в ближайшие дни страна передаст Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) результаты работы, которую провел Институт научных исследований Венесуэлы. «Когда будет получено одобрение ВОЗ, мы приступим к поиску международных альянсов для массового производства этой молекулы», — добавил он.

Согласно изложенной Мадуро версии, в основе «уничтожающего коронавирус лекарства» лежит «молекула DR10, которая используется для лечения гепатита С, вируса папилломы человека и Эболы».

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