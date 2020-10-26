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08:14 (мск), источник: Интерфакс

СМИ узнали о планах Трампа уволить глав Пентагона, ФБР и ЦРУ в случае переизбрания

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания на второй срок планирует уволить нескольких высокопоставленных чиновников в сфере национальной безопасности, сообщил портал Axios со ссылкой на два источника, обсуждавших этот вопрос с американским лидером.

Источник: Reuters

По словам собеседников портала, если Трамп переизберется, он немедленно уволит директора ФБР Кристофера Рэя, а также рассчитывает заменить директора ЦРУ Джину Хаспел и министра обороны Марка Эспера. Они отметили, что список запланированных замен намного длиннее, но эти три кандидата на увольнение в приоритете.

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Один из источников подчеркнул, что Трамп уже бы уволил Хаспел и Рэя, если бы не предстоящие выборы.

Источник, близкий к Хаспел, сообщил порталу, что директор ЦРУ рассматривает возможность уйти самостоятельно независимо от того, кто победит на выборах.

Пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир заявил, что объявлений о кадровых заменах не было и гадать об изменениях после выборов неуместно.

Ранее о том, что Трамп обсуждал со своими советниками возможность увольнения директора ФБР после выборов 3 ноября, сообщала The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

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По сведениям собеседников издания, критика Трампа в отношении Рэя вызвана тем, что ни он, ни генеральный прокурор США Уильям Барр не начали официальное расследование в отношении кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

Трамп неоднократно призывал выяснить, как Байден-младший получил должность члена правления в украинской частной газовой компании Burisma, не имея опыта управления компаниями. Хантер Байден был членом правления компании с 2014 по 2019 годы.

В 2016 году его отец Джо Байден потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности Burisma. В результате Шокин был уволен, а расследование дела приостановлено. Трамп обвиняет Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.

Трамп устроил скандал во время телеинтервью
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08:20 (мск)© Ньюстюб
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