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06:28 (мск), источник: Интерфакс

Байден назвал Россию главной угрозой для США

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU — Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил мнение, что на данный момент основной угрозой для Соединенных Штатов является Россия, а Китай — главным конкурентом.

Источник: AP 2020

«Я думаю, самая большая угроза для Америки сейчас, с точки зрения разрушения нашей безопасности и наших альянсов — это Россия», — заявил Байден в интервью телеканалу CBS News.

«Во-вторых, я думаю, что самый большой конкурент — это Китай. И в зависимости от того, как мы справимся с этим, определится, являемся ли мы соперниками или мы в конечном итоге окажемся в более серьезной конкуренции, связанной с силой», — добавил он.

Байден в очередной раз отметил, что Трамп «обнимает каждого диктатора».

«Есть ситуация в Корее (КНДР — ИФ), где у них больше смертоносных ракет и больше возможностей, чем было раньше. (…) Есть ситуация в Персидском заливе, где Иран находится ближе к тому, (…) чтобы получить ядерное оружие, чем это было раньше», — заявил кандидат от демократов.

Он добавил, что поведение Трампа заставляет союзников по НАТО отворачиваться от США, потому что они «не могут рассчитывать на нас».

В отличие от Байдена, Трамп часто упрекает своих противников и журналистов в чрезмерном внимании к угрозе, исходящей от России, и недооценке опасности, которую для США представляет Китай.

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