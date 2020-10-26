Байден назвал Россию главной угрозой для США

«Я думаю, самая большая угроза для Америки сейчас, с точки зрения разрушения нашей безопасности и наших альянсов — это Россия», — заявил Байден в интервью телеканалу CBS News.
«Во-вторых, я думаю, что самый большой конкурент — это Китай. И в зависимости от того, как мы справимся с этим, определится, являемся ли мы соперниками или мы в конечном итоге окажемся в более серьезной конкуренции, связанной с силой», — добавил он.
Байден в очередной раз отметил, что Трамп «обнимает каждого диктатора».
«Есть ситуация в Корее (КНДР — ИФ), где у них больше смертоносных ракет и больше возможностей, чем было раньше. (…) Есть ситуация в Персидском заливе, где Иран находится ближе к тому, (…) чтобы получить ядерное оружие, чем это было раньше», — заявил кандидат от демократов.
Он добавил, что поведение Трампа заставляет союзников по НАТО отворачиваться от США, потому что они «не могут рассчитывать на нас».
В отличие от Байдена, Трамп часто упрекает своих противников и журналистов в чрезмерном внимании к угрозе, исходящей от России, и недооценке опасности, которую для США представляет Китай.