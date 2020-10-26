Азербайджан обвинил Армению в моментальном нарушении нового перемирия

«Армянские вооруженные силы, нарушив новый режим гуманитарного прекращения огня, 26 октября подвергли обстрелу город Тертер и села района», — уточнило позднее азербайджанское Минобороны в Telegram. В Баку сообщили, что со своей стороны соблюдают гуманитарное прекращение огня по всему фронту.
Сообщение о нарушении перемерия поступило сразу после его начала. Перед началом перемирия премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что армянская сторона будет соблюдать полный режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Артунян накануне говорил, что НКР готова соблюдать перемирие «на взаимной основе».
Минобороны НКР заявило, что армия обороны Нагорного Карабаха «неукоснительно соблюдает достигнутые договоренности». Министерство назвало дезинформацией как сообщение о нарушении перемирия, так и заявление об обстреле азербайджанских позиций на юге.
«Обвинения враждебной стороны не только имеют ничего общего с реальностью, но были сделаны в контексте подготовки информационной базы для дальнейших провокаций», — указано в заявлении.
Третья по счету попытка достичь гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе была объявлена вечером 25 октября при содействии США. Режим прекращения огня вступил в силу утром 26 октября. Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал соблюдать новое соглашения и создать безопасные условия для гуманитарных сотрудников.