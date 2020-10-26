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07:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Азербайджан обвинил Армению в моментальном нарушении нового перемирия

Вооруженные силы Армении, по заявлению Минобороны Азербайджана, грубо нарушили новый режим прекращения огня, который вступил в силу с 7:00 по московскому времени.

Источник: AP 2020

«Армянские вооруженные силы, нарушив новый режим гуманитарного прекращения огня, 26 октября подвергли обстрелу город Тертер и села района», — уточнило позднее азербайджанское Минобороны в Telegram. В Баку сообщили, что со своей стороны соблюдают гуманитарное прекращение огня по всему фронту.

Сообщение о нарушении перемерия поступило сразу после его начала. Перед началом перемирия премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что армянская сторона будет соблюдать полный режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Артунян накануне говорил, что НКР готова соблюдать перемирие «на взаимной основе».

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Минобороны НКР заявило, что армия обороны Нагорного Карабаха «неукоснительно соблюдает достигнутые договоренности». Министерство назвало дезинформацией как сообщение о нарушении перемирия, так и заявление об обстреле азербайджанских позиций на юге.

«Обвинения враждебной стороны не только имеют ничего общего с реальностью, но были сделаны в контексте подготовки информационной базы для дальнейших провокаций», — указано в заявлении.

Третья по счету попытка достичь гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе была объявлена вечером 25 октября при содействии США. Режим прекращения огня вступил в силу утром 26 октября. Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал соблюдать новое соглашения и создать безопасные условия для гуманитарных сотрудников.

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