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10:17 (мск), источник: Ведомости

Новый японский премьер намерен поставить точку в переговорах о Курилах

Постановку завершающей точки в переговорах о южной части Курильских островов не надо откладывать до следующих поколений, заявил новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга в своей первой программной речи в парламенте, передает ТАСС.

Источник: AFP 2020

«Нужно поставить завершающую точку в переговорах о северных территориях (южной части Курильских островов), не откладывая это до следующих поколений», — сказал Суга, отметив, что с помощью откровенного диалога на уровне высших руководителей будет стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора.

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Мирного договора между Японией и Россией нет из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения.

Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора. В конце сентября Суга в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о своем желании решить территориальную проблему между странами.

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