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13:50 (мск), источник: Forbes

«Настроение рабочих критическое»: что происходит в Белоруссии в первый день общенациональной забастовки

Рабочие крупнейших белорусских предприятий и студенты начали протестовать после истечения срока ультиматума оппозиции. Сами предприятия настаивают, что работа продолжается. Правозащитники сообщают о задержаниях десятков человек. Что происходит в Белоруссии в первый день объявленной Тихановской общенациональной забастовки — в материале Forbes.

Источник: Reuters
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«Гродно Азот»

Утром 26 октября у проходной химического предприятия «Гродно Азот» собрались около 100 сотрудников, сообщает «Радио Свобода». По информации издания, они отказывались идти на смену. К проходной приехали милицейские машины, начались задержания. Количество задержанных пока неизвестно.

Работники нескольких цехов «Гродно Азот», чьи коллеги были задержаны, отказались принять смену, пишет «Еврорадио». Несмотря на задержания, около 10:00 у проходной завода находились еще несколько десятков рабочих, судя по видео «Белсат». TUT.BY со ссылкой на работника предприятия пишет, что отказавшимся принять смену рабочим «руководство цеха угрожает увольнением». «Сменному персоналу грозят: идите домой и можете не приходить. Грозят увольнением. Ребята 2-й смены сидят в бытовке и думают, что им делать», — цитирует издание.

Представитель концерна «Белнефтехим», к которому относится «Гродно Азот», утверждает, что утром около 100 человек пытались помешать рабочим пройти на предприятие, но «ни к заводу, ни к профессии рабочего [они] не имеют отношения». По его словам, «завод работает, техпроцессы в штатном режиме».

Минский завод колесных тягачей (МЗКТ)

На территории МЗКТ утром находились сотрудники ОМОНа, сообщает TUT.BY. У главной проходной МЗКТ стоял автозак и два микроавтобуса с людьми. В 8:30 утра около 30 работников предприятия собрались на внутренней территории завода, чтобы поддержать забастовку. Впоследствии рабочие пошли маршем по цехам, призывая коллег присоединиться к протесту.

Представитель МЗКТ сообщил Sputnik, что на предприятии «есть несколько человек, которые прислушались к призывам, но и они прошли через проходную, они в цехах. Руководство, естественно, проводит с ними беседу». Источник в администрации МЗКТ не исключил, что забастовщикам предложат уволиться.

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Минский тракторный завод (МТЗ)

Часть работников МТЗ также собралась на забастовку. Как сообщал TUT.BY, рабочие кузнечного цеха вышли на территорию предприятия, хлопали и скандировали лозунги. Они также прошли колонной по цехам, призывая других рабочих присоединиться к забастовке. По данным издания, администрация МТЗ распорядилась закрывать цеха перед колонной.

Протестующие рассказали «Радио Свобода», что всеобщая забастовка на МТЗ еще не началась. «Администрация всячески противостоит, но настроение многих рабочих критическое», — заявили забастовщики.

Администрация завода заявила Sputnik, что «предприятие работает в штатном режиме». «Утренняя смена началась, как обычно, в семь, люди пришли на рабочие места, предприятие работает, ни один цех не закрыт», — сказали в администрации.

Минский автомобильный завод (МАЗ)

«Наша Нива» сообщила, что рабочие МАЗ собрались возле центрального КПП. Заместитель гендиректора Сергей Евтуховский вышел поговорить с бастующими, сказав им, что администрация завода никогда не оказывала давление на рабочих. У проходной предприятия дежурит автозак, пишет «Радио Свобода».

Представитель МАЗ сообщил «РИА Новости», что работа предприятия продолжается в штатном режиме.

«Атлант»

К забастовке также присоединились рабочие завода бытовой техники «Атлант». Как пишет TUT.BY, протестующие шли колонной по цехам, скандируя «Далучайся!» (присоединяйся).

Университеты

К общенациональной забастовке также присоединились студенты белорусских университетов. Около 8:40 в главном корпусе Белорусского государственного университета началась сидячая забастовка. В ней приняли участие около 100 человек. В 11:00, по информации издания, несколько сотен студентов собрались у здания химического факультета БГУ. Студенты биофака колонной прошли от здания университета в сторону кольцевой автодороги.

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Кроме того, по данным TUT.BY, к протесту присоединились студенты Белорусского государственного педагогического университета, Минского государственного лингвистического университета, Белорусского государственного медицинского университета и учащиеся Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

Принявших участие в забастовке студентов задерживают силовики. TUT.BY рассказал, что правоохранительные органы разогнали одну из колонн студентов в районе БНТУ, задержания происходили также возле площади Якуба Коласа.

По данным правозащитного центра «Вясна», на момент написания текста в Белоруссии задержали больше 70 человек, из них больше 50 — в Минске.

«Народный ультиматум»

В ночь на 26 октября истек срок «народного ультиматума», который белорусским властям предъявила лидер оппозиции Светлана Тихановская. Тихановская требовала, чтобы Александр Лукашенко ушел с поста президента, в Белоруссии прекратили насилие в отношении мирных протестующих, а политических заключенных освободили. Условия ультиматума не выполнили, поэтому Тихановская объявила, что 26 октября в стране начнется общенациональная забастовка.

В последний день перед истечением срока ультиматума в Белоруссии прошли традиционные воскресные акции. В ходе протестов были задержаны больше 500 человек, сообщила пресс-служба МВД. В Минске против протестующих применили светошумовые гранаты, в Гродненской области — слезоточивый газ.

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