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12:46 (мск), источник: RNS

Путин предложил США компромисс по развертыванию ракет в Европе

Для минимизации негативных последствий развала Договора о РСМД Москва готова отказаться от развертывания крылатых ракет 9М729 в европейской части страны при условии встречных шагов со стороны стран НАТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Оставаясь приверженной последовательной позиции о полном соответствии ракеты 9М729 требованиям ранее действовавшего Договора о РСМД, Российская Федерация, тем не менее, готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД», — говорится в заявлении российского президента.

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Он призвал также все заинтересованные страны к поиску схем поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов «в мире без Договора о РСМД» применительно к Азиатско-Тихоокеанскому региону.

По словам Путина, Москва считает выход США из Договора о РСМД серьезной ошибкой, которая «усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации».

Он подтвердил приверженность России ранее объявленному ею мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся американские ракетные вооружения.

«Мы также считаем, что не утратил актуальность наш призыв к странам НАТО рассмотреть возможность объявления встречного моратория», — добавил глава государства.
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Вашингтон прекратил выполнение обязательств по ДРСМД со 2 февраля 2019 года, заявлял президент США Дональд Трамп. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия соглашения 3 июля. США возложили ответственность «за крах соглашения» на Москву и призвали Россию признать совершенные нарушения. В частности, США не устроило, что на оснащение российского оперативно-тактического комплекса «Искандер» поступила крылатая ракета большой дальности 9М729, что якобы нарушает положения договора. 2 августа США и Россия официально завершили действие договора.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был заключен между США и СССР в 1987 году. Он подразумевал запрет на баллистические ракеты и крылатые ракеты наземного базирования с радиусом от 500 км до 5,5 тыс. км.

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