Путин предложил США компромисс по развертыванию ракет в Европе

«Оставаясь приверженной последовательной позиции о полном соответствии ракеты 9М729 требованиям ранее действовавшего Договора о РСМД, Российская Федерация, тем не менее, готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД», — говорится в заявлении российского президента.
Он призвал также все заинтересованные страны к поиску схем поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов «в мире без Договора о РСМД» применительно к Азиатско-Тихоокеанскому региону.
По словам Путина, Москва считает выход США из Договора о РСМД серьезной ошибкой, которая «усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации».
Он подтвердил приверженность России ранее объявленному ею мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся американские ракетные вооружения.
Вашингтон прекратил выполнение обязательств по ДРСМД со 2 февраля 2019 года, заявлял президент США Дональд Трамп. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия соглашения 3 июля. США возложили ответственность «за крах соглашения» на Москву и призвали Россию признать совершенные нарушения. В частности, США не устроило, что на оснащение российского оперативно-тактического комплекса «Искандер» поступила крылатая ракета большой дальности 9М729, что якобы нарушает положения договора. 2 августа США и Россия официально завершили действие договора.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был заключен между США и СССР в 1987 году. Он подразумевал запрет на баллистические ракеты и крылатые ракеты наземного базирования с радиусом от 500 км до 5,5 тыс. км.