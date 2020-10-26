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17:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Эрдоган призвал турок не покупать французские товары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре призвал граждан своей страны не покупать французские товары на фоне заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона о радикальных исламистах.

Источник: AP 2020

Напомним, Макрон обещал усилить борьбу с ними после того, как 16 октября во Франции 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения отрубил голову школьному учителю за карикатуры на пророка Мухаммеда.

«Как во Франции призывают не покупать турецкие товары, точно так же и я сейчас обращаюсь к своему народу: ни в коем случае не оказывайте им чести, не покупайте товары французских производителей!» — сказал Эрдоган (цитата по «РИА Новости»).
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Эрдоган посоветовал Макрону подлечить психику

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил на брифинге в Брюсселе, что ЕК сожалеет о призывах бойкотировать французскую продукцию.

«Призывы о бойкоте французской продукции достойны сожаления. Однако мы пока не зафиксировали никаких официальных решений в этом направлении, поэтому пока не видим необходимости в официальной реакции Еврокомиссии», — заявил Мамер (цитата по ТАСС).

Ранее президент Турции раскритиковал Макрона за политику в отношении мусульман. Турецкий лидер осудил его предложение защитить светские ценности Франции от радикального ислама и законопроект об усилении закона 1905 года, который официально разделил церковь и государство во Франции. Эрдоган заявил, что его французскому коллеге необходима «проверка психики».

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