Эрдоган призвал турок не покупать французские товары

Напомним, Макрон обещал усилить борьбу с ними после того, как 16 октября во Франции 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения отрубил голову школьному учителю за карикатуры на пророка Мухаммеда.
«Как во Франции призывают не покупать турецкие товары, точно так же и я сейчас обращаюсь к своему народу: ни в коем случае не оказывайте им чести, не покупайте товары французских производителей!» — сказал Эрдоган (цитата по «РИА Новости»).
Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил на брифинге в Брюсселе, что ЕК сожалеет о призывах бойкотировать французскую продукцию.
«Призывы о бойкоте французской продукции достойны сожаления. Однако мы пока не зафиксировали никаких официальных решений в этом направлении, поэтому пока не видим необходимости в официальной реакции Еврокомиссии», — заявил Мамер (цитата по ТАСС).
Ранее президент Турции раскритиковал Макрона за политику в отношении мусульман. Турецкий лидер осудил его предложение защитить светские ценности Франции от радикального ислама и законопроект об усилении закона 1905 года, который официально разделил церковь и государство во Франции. Эрдоган заявил, что его французскому коллеге необходима «проверка психики».