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17:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Тихановская назвала национальную забастовку «только началом»

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что объявленная национальная забастовка началась очень активно.

Источник: Reuters
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В Минске началась общенациональная забастовка

По словам политика, в забастовке участвуют представители самых разных профессий и слоев населения.

Тихановская отметила факт солидарности с белорусскими протестующими в мире, приведя в пример запуск акции по сбору им денег. «Люди перечисляют свои дневные заработки в фонды помощи бастующим, и, по моим данным, они уже собрали более семи миллионов долларов США», — сказала политик.

Тихановская при этом подчеркнула, что сегодняшняя забастовка — «это только начало».
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Ранее сообщалось, что акции протеста начались в ряде белорусских вузов. Студенты поддерживают рабочих государственных предприятий, вышедших на забастовку. Свое несогласие с политикой властей выражают в различной форме студенты Белорусского государственного университета (БГУ), Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники (БГУИР), Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) и некоторых других вузов. Одновременно в центре столицы проходит массовая акция студентов и пенсионеров.

25 октября истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы он ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены.

В связи с этим Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с понедельника, 26 октября.

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