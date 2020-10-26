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19:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Германия не доверяет призывам Путина к мораторию на размещение ракет в Европе

Германия считает недостойными доверия призывы России к мораторию на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Об этом заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, поддержав оценку на этот счет генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Это не новость: Россия в прошлом уже несколько раз заявляла о таком моратории. Генеральный секретарь Столтенберг высказался на этот счет в прошлом году. В свете того, что Россия сама вышла из ДРСМД, генсек НАТО заявил, что мораторий или такой отказ не вызывает доверия. Мы разделяем эту оценку», — сказала Зассе журналистам (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня, 26 октября, президент России Владимир Путин предложил НАТО взаимный отказ от ракет средней и меньшей дальности в Европе. По его словам, Москва готова отказаться от ракет 9М729 на европейской части страны в случае встречных шагов со стороны стран НАТО. Крылатая ракета 9М729 (SSC-8), созданная для комплекса «Искандер», стала причиной разногласий России, США и НАТО.

ДРСМД перестал действовать 2 августа 2019 года. США вышли из договора, обвинив Россию в его нарушении. Российские власти в ответ на обвинения заявили, что США лишь искали повод для избавления от ограничений в сфере контроля над вооружениями.

Следите за развитием темы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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