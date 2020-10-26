Германия не доверяет призывам Путина к мораторию на размещение ракет в Европе

«Это не новость: Россия в прошлом уже несколько раз заявляла о таком моратории. Генеральный секретарь Столтенберг высказался на этот счет в прошлом году. В свете того, что Россия сама вышла из ДРСМД, генсек НАТО заявил, что мораторий или такой отказ не вызывает доверия. Мы разделяем эту оценку», — сказала Зассе журналистам (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня, 26 октября, президент России Владимир Путин предложил НАТО взаимный отказ от ракет средней и меньшей дальности в Европе. По его словам, Москва готова отказаться от ракет 9М729 на европейской части страны в случае встречных шагов со стороны стран НАТО. Крылатая ракета 9М729 (SSC-8), созданная для комплекса «Искандер», стала причиной разногласий России, США и НАТО.
ДРСМД перестал действовать 2 августа 2019 года. США вышли из договора, обвинив Россию в его нарушении. Российские власти в ответ на обвинения заявили, что США лишь искали повод для избавления от ограничений в сфере контроля над вооружениями.