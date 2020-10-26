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21:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Партия Владимира Зеленского провалилась на местных выборах

На Украине подводят предварительные итоги местных выборов, которые прошли в воскресенье. По данным экзит-полов, в пяти крупнейших городах, в том числе в Киеве, лидируют партии действующих мэров. Неожиданно высокие результаты в ряде регионов продемонстрировала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», считающаяся пророссийской. А вот в коридорах власти итогами выборов разочарованы: в крупнейших горсоветах президентская партия «Слуга народа» рискует не набрать большинство.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Местные выборы на Украине были «очень конкурентными и состоялись преимущественно в соответствии с законодательством». К такому заключению в понедельник пришли в неправительственной организации «Гражданская сеть “Опора”», отметив, что на 89,7% избирательных участков наблюдатели не обнаружили нарушений.

То, что нарушения были, но «не носили массовый и системный характер», констатировали и в ЦИК Украины.

В ведомстве также сообщили: все бюллетени избирателей уже обработаны — явка составила 36,88%. «В условиях карантина прослеживается тенденция, когда явка снижается примерно на 10%», — объяснил на брифинге глава ЦИКа Олег Диденко.

Таким образом, привлечь большое число избирателей на участки не помог даже «Всенародный опрос» — инициатива президента Зеленского, который призвал украинцев в день выборов ответить на «пять важных вопросов».

Во всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины» и вовсе посчитали проект всенародного опроса неудачным, отметив, что он «привел к ряду конфликтов в день выборов».

Так, по сообщениям местных СМИ, для голосования по опросу не было обеспечено минимальных условий: люди заполняли анкету на коленях, на коробках и даже на ступеньках лестниц. Поучаствовать в опросе можно было несколько раз на разных участках.

По данным штаба «Слуги народа», от 64% до 89% украинцев поддержали все предложения президента, кроме создания свободной экономической зоны в подконтрольных Украине районах Донбасса.

По этому вопросу мнения граждан разделились практически поровну: за инициативу выступили 46,7%, против — 46,4%. Впрочем, насколько эти цифры соответствуют действительности, пока неизвестно: никакого контроля за подсчетом голосов не было.

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В любом случае куда менее позитивными оказались для президентской партии «Слуга народа» итоги голосования на выборах местных органов власти. Как сообщили в ЦИКе, окончательные результаты будут известны лишь через три-пять дней, но, по данным экзит-полов, для партии Владимира Зеленского выборы обернулись провалом.

В крупнейших украинских городах лидируют партии действующих мэров.

В частности, на выборах в Одесский горсовет побеждает партия мэра Геннадия Труханова «Доверяй делам» (23,77%). На втором месте — ОПЗЖ (22,38%), на третьем — «Слуга народа» (15,95%).

Похожая ситуация в Харькове. Там лидирует партия мэра Геннадия Кернеса «Блок Кернеса — Успешный Харьков!» (39,52%), затем идут ОПЗЖ (16,99%) и «Слуга народа» (12,39%).

В Днепре на первом месте партия мэра Бориса Филатова «Пропозиция» (28,33%). ОПЗЖ поддерживают 17,15% украинцев, а «Слугу народа» — 15,21%.

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Наиболее убедительные результаты партия президента показала лишь в Центральной Украине. Так, она лидирует в Черкассах — 20,68%. Высокий результат у «Слуги народа» и в родном городе Владимира Зеленского Кривом Роге — 32,90%.

В свою очередь, в западных регионах хорошо показала себя партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Во Львове эту политическую силу поддержали 30,74%, а Тернополе, по данным издания «20 минут», — 22,44%.

Неожиданными оказались результаты голосования в Киеве. По данным телеканала «Украина 24», на выборах в мэры лидирует действующий глава столицы Виталий Кличко (45,93%), а на втором месте оказался кандидат от ОПЗЖ Александр Попов (9,62%). Впрочем, в партии Кличко «Удар» представили даже больший результат — 50,9%, утверждая, что мэр побеждает уже в первом туре. На выборах в горсовет Киева «Удар» тоже на первом месте (19,74%), на втором — «Европейская солидарность» (17,76%), на третьем — «Слуга народа» (9,5%).

По данным самой партии «Слуга народа», которые сообщил глава партии Александр Корниенко, ее средний результат по областным советам составил 20%, а по горсоветам — 17%.

Некоторые члены партии констатируют: в «Слуге народа» рассчитывали на лучшие результаты на местных выборах.

«Мы ожидали большего. Социология показывала лучшие результате в принципе. Я сегодня понял, что, возможно, мы где-то недоработали», — сокрушался депутат от «Слуги народа» Алексей Мовчан в эфире телеканала «Наш».

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А вот в ОПЗЖ, напротив, итогами избирательной гонки довольны. По словам ее сопредседателя Юрия Бойко, партия продемонстрировала «хорошие результаты в областные и городские советы». «И побеждать, и проигрывать нужно уметь достойно. А для нас сейчас главное — защитить результаты, защитить выбор людей», — отметил Бойко в воскресенье в ходе своего выступления на ток-шоу «Мир или война» на телеканале «Интер».

А депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич констатировал: «Зе-эра в Украине закончилась. Украинский народ дисквалифицировал и президента, и его слуг».

Марина Коваленко

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