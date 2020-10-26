21:23 (мск), источник: Коммерсантъ
Партия Владимира Зеленского провалилась на местных выборах
На Украине подводят предварительные итоги местных выборов, которые прошли в воскресенье. По данным
Местные выборы на Украине были «очень конкурентными и состоялись преимущественно в соответствии с законодательством». К такому заключению в понедельник пришли в неправительственной организации «Гражданская сеть “Опора”», отметив, что на 89,7% избирательных участков наблюдатели не обнаружили нарушений.
В ведомстве также сообщили: все бюллетени избирателей уже обработаны — явка составила 36,88%. «В условиях карантина прослеживается тенденция, когда явка снижается примерно на 10%», — объяснил на брифинге глава ЦИКа Олег Диденко.
Таким образом, привлечь большое число избирателей на участки не помог даже «Всенародный опрос» — инициатива президента Зеленского, который призвал украинцев в день выборов ответить на «пять важных вопросов».
Так, по сообщениям местных СМИ, для голосования по опросу не было обеспечено минимальных условий: люди заполняли анкету на коленях, на коробках и даже на ступеньках лестниц. Поучаствовать в опросе можно было несколько раз на разных участках.
По этому вопросу мнения граждан разделились практически поровну: за инициативу выступили 46,7%, против — 46,4%. Впрочем, насколько эти цифры соответствуют действительности, пока неизвестно: никакого контроля за подсчетом голосов не было.
В любом случае куда менее позитивными оказались для президентской партии «Слуга народа» итоги голосования на выборах местных органов власти. Как сообщили в ЦИКе, окончательные результаты будут известны лишь через
В частности, на выборах в Одесский горсовет побеждает партия мэра Геннадия Труханова «Доверяй делам» (23,77%). На втором месте — ОПЗЖ (22,38%), на третьем — «Слуга народа» (15,95%).
Похожая ситуация в Харькове. Там лидирует партия мэра Геннадия Кернеса «Блок Кернеса — Успешный Харьков!» (39,52%), затем идут ОПЗЖ (16,99%) и «Слуга народа» (12,39%).
В Днепре на первом месте партия мэра Бориса Филатова «Пропозиция» (28,33%). ОПЗЖ поддерживают 17,15% украинцев, а «Слугу народа» — 15,21%.
Наиболее убедительные результаты партия президента показала лишь в Центральной Украине. Так, она лидирует в Черкассах — 20,68%. Высокий результат у «Слуги народа» и в родном городе Владимира Зеленского Кривом Роге — 32,90%.
В свою очередь, в западных регионах хорошо показала себя партия
Неожиданными оказались результаты голосования в Киеве. По данным телеканала «Украина 24», на выборах в мэры лидирует действующий глава столицы Виталий Кличко (45,93%), а на втором месте оказался кандидат от ОПЗЖ Александр Попов (9,62%). Впрочем, в партии Кличко «Удар» представили даже больший результат — 50,9%, утверждая, что мэр побеждает уже в первом туре. На выборах в горсовет Киева «Удар» тоже на первом месте (19,74%), на втором — «Европейская солидарность» (17,76%), на третьем — «Слуга народа» (9,5%).
Некоторые члены партии констатируют: в «Слуге народа» рассчитывали на лучшие результаты на местных выборах.
«Мы ожидали большего. Социология показывала лучшие результате в принципе. Я сегодня понял, что, возможно, мы
А вот в ОПЗЖ, напротив, итогами избирательной гонки довольны. По словам ее сопредседателя Юрия Бойко, партия продемонстрировала «хорошие результаты в областные и городские советы». «И побеждать, и проигрывать нужно уметь достойно. А для нас сейчас главное — защитить результаты, защитить выбор людей», — отметил Бойко в воскресенье в ходе своего выступления на
А депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич констатировал: «Зе-эра в Украине закончилась. Украинский народ дисквалифицировал и президента, и его слуг».
Марина Коваленко