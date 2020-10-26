Армения подтвердила взятие Азербайджаном города Кубатлы в Карабахе

О том, что Губадлы перешел под контроль азербайджанских вооруженных сил, в воскресенье заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Находящийся примерно в десяти километрах от границы с Арменией, город является административным центром Губадлинского района Азербайджана, был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики с 1993 года.
«К сожалению, вчера поздно вечером в ходе боев противнику удалось занять Кубатлы и продвинуться по некоторым направлениям», — сказал Ованнисян в ходе брифинга.
Он пообещал во вторник представить карту боевых действий.
Американский госдепартамент распространил в воскресенье совместное заявление США, Армении и Азербайджана, в котором говорилось, что стороны конфликта вернутся к прекращению огня в 7.00 мск (8.00 по местному времени) в понедельник.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.