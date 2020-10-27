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00:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Богачам в США предрекли повышение налогов после победы Байдена

Повышение налогов станет непосредственным приоритетом экономической политики кандидата в президенты США Джозефа Байдена в случае его победы на предстоящих выборах главы государства. Об этом пишет Fox Business со ссылкой на источники.

Источник: AP 2020

Как стало известно изданию, кандидат от Демократической партии представил сторонникам с Уолл-стрит свой масштабный план повышения налогов, нацеленный на богатых людей и корпорации. Источники издания предрекли, что соответствующий закон, скорее всего, будет принят почти сразу после вступления Байдена в должность в случае его победы на выборах главы Белого дома.

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Увеличив налоги для богатых людей и корпораций, Байден намерен, с одной стороны, выполнить свое предвыборное обещание дать импульс американской экономике, столкнувшейся с потерями из-за пандемии коронавируса, а с другой — снизить уровень социального неравенства в стране.

Издание ссылается на документ, предоставленный инвестиционной фирмой, связанной с кампанией Байдена, из которого следует, что кандидат в президенты намерен повысить корпоративный налог с 21 до 28 процентов.

Также план Байдена по корпоративному налогу предполагает налогообложение иностранных доходов американских компаний по ставке 21 процент по сравнению с 10 процентами при Дональде Трампе. Что касается налогов для частных лиц, то предполагается увеличение налога на наследство с 40 до 45 процентов, при этом порог налогооблагаемого дохода по наследству снизится примерно до пяти миллионов долларов по сравнению с 11,5 миллионами долларов.

Ранее Байден в интервью телеканалу ABC рассказал о планах ударить по богатым и поднять налоги для тех, кто зарабатывает больше 400 тысяч долларов в год (около 29 миллионов рублей).

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

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