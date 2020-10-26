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22:48 (мск), источник: ТАСС

В стратегии Арктики обозначили развитие Норильска, месторождений Таймыра и морских портов

В том числе в нее вошло создание на базе месторождений Западного Таймыра нефтяного минерально-сырьевого центра и строительство новых добывающих мощностей шахты «Заполярная».

Источник: Пресс-служба Президента России

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Комплексное социально-экономическое развитие Норильска и всего Норильского промышленного района, создание углепромышленного кластера, центра на базе Попигайского месторождения технических алмазов, а также реконструкция и модернизация инфраструктуры обозначены в приоритетах для Красноярского края в Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

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Президент Владимир Путин утвердил этот документ. В Арктическую зону РФ от Красноярского края входят Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий и Туруханский районы, а с июля 2020 года еще и 10 поселков Эвенкии — перспективная территория, где расположены месторождения нефти, газа, угля, железных руд, алмазов, драгоценных камней.

«Основными направлениями реализации стратегии в отдельных муниципалитетах Красноярского края являются: комплексное социально-экономическое развитие монопрофильного города Норильск; развитие Норильского промышленного района, специализирующегося на добыче и обогащении цветных металлов и металлов платиновой группы, в том числе внедрение технологий по снижению выбросов вредных веществ предприятиями в этом районе; строительство новых добывающих мощностей шахты “Заполярная” и ее модернизация», — говорится в документе.

Приоритетом обозначено создание и развитие на базе месторождений Западного Таймыра нефтяного минерально-сырьевого центра, ориентированного на вывоз продукции через акваторию Северного морского пути, а также создание Западно-Таймырского углепромышленного кластера, ориентированного на вывоз продукции по Севморпути. В приоритете — создание минерально-сырьевого центра на базе Попигайского месторождения технических алмазов и освоение ресурсов Таймыро-Североземельской золотоносной провинции.

В приоритетах по развитию инфраструктуры обозначено развитие морского порта Диксон, включая строительство новых угольных терминалов и нефтяного терминала, и морского порта Дудинка, реконструкция и модернизация аэропортовой сети, включая аэропорт села Хатанга. Запланировано также создание в Норильске научно-исследовательского центра строительства и мониторинга состояния зданий и сооружений на северных и арктических территориях, создание аварийно-спасательного подразделения и арктического центра управления в кризисных ситуациях поселка Диксон, развитие туристско-рекреационного кластера на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Норильска и Дудинки.

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