В стратегии Арктики обозначили развитие Норильска, месторождений Таймыра и морских портов

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Комплексное социально-экономическое развитие Норильска и всего Норильского промышленного района, создание углепромышленного кластера, центра на базе Попигайского месторождения технических алмазов, а также реконструкция и модернизация инфраструктуры обозначены в приоритетах для Красноярского края в Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.
Президент Владимир Путин утвердил этот документ. В Арктическую зону РФ от Красноярского края входят Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий и Туруханский районы, а с июля 2020 года еще и 10 поселков Эвенкии — перспективная территория, где расположены месторождения нефти, газа, угля, железных руд, алмазов, драгоценных камней.
«Основными направлениями реализации стратегии в отдельных муниципалитетах Красноярского края являются: комплексное социально-экономическое развитие монопрофильного города Норильск; развитие Норильского промышленного района, специализирующегося на добыче и обогащении цветных металлов и металлов платиновой группы, в том числе внедрение технологий по снижению выбросов вредных веществ предприятиями в этом районе; строительство новых добывающих мощностей шахты “Заполярная” и ее модернизация», — говорится в документе.
Приоритетом обозначено создание и развитие на базе месторождений Западного Таймыра нефтяного минерально-сырьевого центра, ориентированного на вывоз продукции через акваторию Северного морского пути, а также создание Западно-Таймырского углепромышленного кластера, ориентированного на вывоз продукции по Севморпути. В приоритете — создание минерально-сырьевого центра на базе Попигайского месторождения технических алмазов и освоение ресурсов Таймыро-Североземельской золотоносной провинции.
В приоритетах по развитию инфраструктуры обозначено развитие морского порта Диксон, включая строительство новых угольных терминалов и нефтяного терминала, и морского порта Дудинка, реконструкция и модернизация аэропортовой сети, включая аэропорт села Хатанга. Запланировано также создание в Норильске научно-исследовательского центра строительства и мониторинга состояния зданий и сооружений на северных и арктических территориях, создание аварийно-спасательного подразделения и арктического центра управления в кризисных ситуациях поселка Диксон, развитие туристско-рекреационного кластера на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Норильска и Дудинки.