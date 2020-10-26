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26 октября, источник: Интерфакс

Пашинян счел неудачными усилия США по установлению перемирия в Карабахе

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU — Усилия США по установлению режима перемирия в Нагорном Карабахе потерпели неудачу, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Источник: AFP 2020

«Хочу заявить, что усилия международного сообщества, на этот раз при посредничестве США, по установлению режима перемирия потерпели неудачу. И, как следствие, сегодня в результате продолжающихся обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана погибли и получили ранения мирные жители», — написал Пашинян в своем микроблоге в твиттере.

Режим перемирия при посредничестве США вступил в силу утром 26 октября. Ранее режим перемирия был согласован Арменией и Азербайджаном при посредничестве России 10 октября и при посредничестве Франции 17 октября.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Армения и Азербайджан поддерживают режим прекращения военных действий в Нагорном Карабахе.

«Прекращение огня соблюдается», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста пула Белого дома.

Накануне госдеп США сообщил, что главы МИД Армении и Азербайджана Зохраб Мнацаканян и Джейхун Байрамов пришли к соглашению о гуманитарном перемирии в Карабахе с 08:00 местного времени 26 октября.

«Гуманитарное перемирие начнет действовать с 08:00 местного времени 26 октября 2020 года. США оказали содействие активным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы для того, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха», — говорилось в коммюнике госдепа США.

В документе отмечалось, что Ереван и Баку подтвердили «приверженность соблюдению гуманитарного перемирия, достигнутого в Москве 10 октября».

Трамп в воскресенье предположил, что урегулировать конфликт между Арменией и Азербайджаном достаточно просто.

«Посмотрите на Армению, у них сейчас идет адовая битва, но я знаю армян — они крепкие. Мы разберемся с этой проблемой, почему нет? (…) Я считаю, что это просто», — сказал Трамп на предвыборном митинге в Нью-Гэмпшире.

При этом он напомнил о недавнем посредничестве Вашингтона в урегулировании отношений Израиля с некоторыми арабскими странами, а также между Сербией и Косово, в случае которых также имели место крайне напряженные ситуации.

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