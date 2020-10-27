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01:57 (мск), источник: ТАСС

Моралес рассказал, чем займется после возвращения в Боливию

Бывший президент республики не планирует занимать государственные должности.

Источник: Reuters

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 октября. /ТАСС/. Бывший президент Боливии Эво Моралес намерен посвятить себя разведению рыбы и профсоюзной деятельности и не планирует занимать государственные должности после возвращения на родину. Об этом он заявил в интервью агентству France-Presse, опубликованном в понедельник.

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«Я буду продолжать заниматься профсоюзной деятельностью, пока мне будут позволять это делать. В личном плане я посвящу себя сельскому хозяйству. По телефону я учусь разведению рыб в бассейнах», — сказал он. Моралес подчеркнул, что у него не будет должности в правительстве его соратника и избранного президента Боливии Луиса Арсе, победившего на выборах 18 октября. «Мы будем защищать начатый нами процесс, поддерживать Лучо (Луиса Арсе — прим. ТАСС)», — уточнил он.

По словам Моралеса, он был приглашен на инаугурацию Арсе, которая состоится 8 ноября. «Общественные движения все еще обсуждают эту тему. Решать [когда мне вернуться] будут они», — добавил экс-президент.

Ранее суд в Боливии отменил действие ордера на задержание Моралеса, который был выдан по запросу прокуратуры, выдвинувшей в адрес бывшего главы государства обвинения в терроризме. Временное правительство Боливии неоднократно заявляло, что Моралес будет немедленно арестован, если вернется в страну.

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