01:57 (мск), источник: ТАСС
Моралес рассказал, чем займется после возвращения в Боливию
Бывший президент республики не планирует занимать государственные должности.
«Я буду продолжать заниматься профсоюзной деятельностью, пока мне будут позволять это делать. В личном плане я посвящу себя сельскому хозяйству. По телефону я учусь разведению рыб в бассейнах», — сказал он. Моралес подчеркнул, что у него не будет должности в правительстве его соратника и избранного президента Боливии Луиса Арсе, победившего на выборах 18 октября. «Мы будем защищать начатый нами процесс, поддерживать Лучо (Луиса Арсе — прим. ТАСС)», — уточнил он.
По словам Моралеса, он был приглашен на инаугурацию Арсе, которая состоится 8 ноября. «Общественные движения все еще обсуждают эту тему. Решать [когда мне вернуться] будут они», — добавил
Ранее суд в Боливии отменил действие ордера на задержание Моралеса, который был выдан по запросу прокуратуры, выдвинувшей в адрес бывшего главы государства обвинения в терроризме. Временное правительство Боливии неоднократно заявляло, что Моралес будет немедленно арестован, если вернется в страну.