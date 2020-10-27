Пелоси заявила, что Верховный суд США стал «радикально республиканским»

Ранее сенат утвердил Эми Кони Барретт судьей Верховного суда. Барретт уже приведена к присяге.
«За восемь дней до выборов, после того как 60 миллионов американцев уже проголосовали, президент (Дональд — ред.) Трамп и республиканский сенат совершили акт высшего отчаяния, продавив судью Верховного суда, и все это для того, чтобы они могли добиться своей многолетней цели и уничтожить американское здравоохранение», — говорится в письменном заявлении Пелоси.
По ее утверждению, цель назначения Барретт — лишить медицинской страховки тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Проведенная при президенте Бараке Обаме реформа запретила страховщикам отказывать в страховке тем, у кого уже есть серьезные заболевания.
«Конгресс должен будет обратить вспять ущерб, нанесенный радикальным республиканским судом, и защищать гарантии по хроническим болезням», — заявила Пелоси.
Она также заявила, что «манипуляции» с Верховным судом угрожают правам на аборт, законности однополых браков, профсоюзам, окружающей среде и праву голосовать. Выход из этой ситуации Пелоси видит в том, чтобы все противники назначения Барретт пришли на выборы и проголосовали против Трампа.
Назначение Барретт — политическая победа Трампа и республиканцев, теперь в Верховном суде шестеро назначенцев республиканцев и лишь трое назначенцев демократов. Верховный суд часто ставит точку в юридических, социальных и политических вопросах. В 2000 году решение Верховного суда о приостановке пересчета голосов во Флориде де-факто решило исход президентских выборов.