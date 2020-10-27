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12:22 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме поддержали проект о расширении полномочий полиции

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект о новых полномочиях полицейских.

Источник: РИА Новости

Документ поступил в нижнюю палату в середине мая. Если его примут, полицейские смогут вскрывать автомобили для спасения жизни или задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС и угрозе теракта. При этом хозяина машины должны будут оповестить о случившемся в течение суток. Кроме того, полиция гарантирует сохранность транспортного средства.

В пояснительной записке сказано, что это направлено «на усиление прав и законных интересов граждан».

«Концепция поддержанного сегодня комитетом законопроекта была также одобрена в ходе проведенного несколько дней назад круглого стола с участием правозащитников, представителей адвокатского сообщества, депутатов и сенаторов, а также уполномоченного по правам человека», — рассказал журналистам глава комитета Василий Пискарев.

Депутаты отметили, что ко второму чтению необходимо более четко прописать некоторые положения законопроекта.

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