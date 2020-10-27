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17:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль намерен выяснить, почему региональные больницы обращаются в Москву, а не к местным властям

В Кремле считают необходимым разобраться, почему представители региональных клиник обращаются в Москву, а не к местным властям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее курганские врачи попросили президента прислать в регион военных медиков в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

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Источник: Reuters

«Надо выяснить, почему в первую очередь не обращаются лечебные учреждения именно к региональным министерствам здравоохранения, губернаторам», — сказал Песков журналистам. Он рассказал, что в обращениях от региональных больниц указываются «веерные» адресаты. «Там и Минздрав, и правительство, и (премьер Михаил.— “Ъ”) Мишустин, и (президент Владимир.— “Ъ”) Путин, и кто только ни указывается», — уточнил Дмитрий Песков. По его словам, нужно проверить, насколько эффективно работает обратная связь с руководством региона у местных лечебных учреждений.

При этом он сообщил, что Минздрав уже отреагировал на обращение из Кургана. По его словам, федеральные ведомства «относятся к этому чрезвычайно внимательно и действительно очень быстро реагируют».

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Он также отметил, что правительство работает над устранением проблемы с обеспечением лекарствами пациентов с онкозаболеваниями. Накануне более 25 благотворительных фондов обратились к президенту и правительству из-за нехватки лекарств от рака.

«Вы знаете, что медицинский, что называется, сектор правительства, сектор здравоохранения в правительстве уже тоже на это отреагировал и работает над тем, чтобы ситуацию исправить», — сказал Песков.

В ответ на вопрос, достаточно ли финансируется медицинская сфера в России, он отметил, что нет ни одной страны в мире, где эта сфера была бы достаточно профинансирована. Дмитрий Песков считает, что даже в странах, где в соотношении к ВВП медицинская сфера профинансирована больше, чем в России, этот уровень все равно считается недостаточным.

По его словам, вопрос увеличения финансирования здравоохранения является предметом анализа и бюджетной работы. «Вы знаете, что бюджетная работа ритмичная, и конечно, каждый раз это становится предметом для обсуждения», — уточнил он.

Благотворительные фонды считают ранее принятые правительством меры недостаточными и запоздалыми и предлагают сделать срочную централизованную госзакупку ряда препаратов, создать эффективную систему контроля и быстрого реагирования на рынке лекарств. Минздрав сообщил, что уже разработал меры по недопущению дефицита препаратов для пациентов с онкологией. Проект находится на согласовании.

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