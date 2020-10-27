15:59 (мск), источник: РИА Новости
Лукашенко призвал отчислять протестующих студентов
МИНСК, 27 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал отчислять из вузов студентов, участвующих в несанкционированных митингах.
Видеозапись фрагмента совещания с участием главы государства опубликовал
Студенты. Пришли учиться — учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции — он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, — кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза.
Президент добавил,
Он призвал чиновников «никого не просить и не уговаривать, это бесполезно».
«В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус и они опять потом оттуда вылезут», — добавил Лукашенко.
Президент призвал родителей школьников и студентов убрать «своих детей с улиц, чтобы потом не было больно».
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Всего белорусская милиция в различных регионах задержала более 500 участников несанкционированных митингов.
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