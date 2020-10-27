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15:59 (мск), источник: РИА Новости

Лукашенко призвал отчислять протестующих студентов

МИНСК, 27 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал отчислять из вузов студентов, участвующих в несанкционированных митингах.

Источник: Reuters

Видеозапись фрагмента совещания с участием главы государства опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе Лукашенко.

Студенты. Пришли учиться — учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции — он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, — кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

Президент добавил, что-то же самое касается преподавателей, «которые гадко ведут себя в вузах».

Он призвал чиновников «никого не просить и не уговаривать, это бесполезно».

«В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус и они опять потом оттуда вылезут», — добавил Лукашенко.

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Президент призвал родителей школьников и студентов убрать «своих детей с улиц, чтобы потом не было больно».

Как сообщала Sputnik Беларусь пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова, накануне в Минске колонна людей, большинство в которой составляли студенты и пенсионеры, прошла от площади Независимости до площади Якуба Коласа.

Всего белорусская милиция в различных регионах задержала более 500 участников несанкционированных митингов.

В ночь на 26 октября истек срок «ультиматума», который объявила властям экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Ожидалось, что в понедельник начнутся забастовки на промышленных предприятиях, но они продолжили работать.

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