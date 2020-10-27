Путин поддержал идею запретить сравнивать действия СССР и нацистской Германии

«Я считаю, что, если редакторам у наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством. Мне кажется, у нас есть моральное право ужесточать закон, когда речь идет об осквернении нашей исторической памяти», — сказала депутат во время заседания Совета при президенте по культуре и искусству (цитата по «РИА Новости»).
«Согласен с вашими предложениями, нужно аккуратно, конечно, но сделать. Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам Бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого», — ответил президент.
Владимир Путин ранее сам поднимал проблему защиты исторической правды. В частности, он говорил об этом в июне в своей статье для американского журнала National Interest, посвященной 75-летию Победы во Второй мировой войне.