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19:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поддержал идею запретить сравнивать действия СССР и нацистской Германии

Президент России Владимир Путин поддержал идею главы думского комитета по культуре Елены Ямпольской защитить правду о Великой Отечественной войне новым механизмом. Ямпольская предлагает на законодательном уровне запретить сравнивать цели и действия СССР и нацистской Германии.

Источник: Пресс-служба Президента России
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«Я считаю, что, если редакторам у наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством. Мне кажется, у нас есть моральное право ужесточать закон, когда речь идет об осквернении нашей исторической памяти», — сказала депутат во время заседания Совета при президенте по культуре и искусству (цитата по «РИА Новости»).

«Согласен с вашими предложениями, нужно аккуратно, конечно, но сделать. Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам Бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого», — ответил президент.

Владимир Путин ранее сам поднимал проблему защиты исторической правды. В частности, он говорил об этом в июне в своей статье для американского журнала National Interest, посвященной 75-летию Победы во Второй мировой войне.

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