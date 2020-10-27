Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
1280 лет Джону Леннону
17Снимок тигрицы из Приморья победил на престижном фотоконкурсе
21:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп отреагировал на срыв перемирия в Карабахе

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе «разочаровывает». Так он отреагировал на срыв перемирия между силами Армении и Азербайджана, передает агентство Reuters.

Источник: AFP 2020

«Разочаровывает, когда видишь такое. Вот что случается, когда две страны так долго враждуют», — сказал Трамп и добавил, что перемирие в будущем возобновится.

Читайте также
Пашинян счел неудачными усилия США по установлению перемирия в Карабахе

В понедельник, 26 октября, в Карабахе провалилось уже третье за время нынешней эскалации карабахского конфликта перемирие между Ереваном и Баку. Его заключили несколькими днями ранее на встрече сторон в Вашингтоне при посредничестве госсекретаря США Майка Помпео и президента Дональда Трампа. Последний тогда заявил об «очень хорошем прогрессе» на переговорах.

Азербайджан обвинил Армению и Карабах в обстреле своих воинских частей всего через четыре минуты после наступления режима прекращения огня. В Ереване вскоре ответили тем же. Предыдущие два перемирия 10 и 18 октября также продержались не дольше нескольких минут.

Боевые действия на территории Республики Арцах идут с 27 сентября после того, как Баку начал наступление якобы в качестве ответа на обстрелы со стороны противника. На стороне Азербайджана в них фактически участвует Турция, чья военная группировка находится на территории республики еще с лета, хотя лидеры обеих стран отрицают факт вмешательства. Кроме того, Армения, а вместе с ней Россия, Франция и США объявили о переброске в зону конфликта сирийских боевиков при помощи Анкары. Стороны дают разные данные о потерях друг друга, счет жертв может идти на тысячи.

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
 Турция отказалась возвращать России зенитные комплексы С-400
Греф предсказал будущее рубля
Путин поддержал запрет на сравнение СССР с нацистской Германией
Ученые заявили об ускоренном исчезновении иммунитета к COVID-19
Следователи рассказали о смертельной перестрелке в Чечне
Сергей Лавров ушел на самоизоляцию
Рестораны и кафе отреагировали на рекомендации Роспотребнадзора
Путин продлил автоматическое начисление детских выплат
Горячие темы на Авто
Валдай - форум 1151
Как избавиться от проблемы? 224
По поводу толерантности. 198
Осень суббота 183
Спецпроект
Русский атом 75 лет великой мечты
Новости партнеров
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Что случилось в студии после заявлений Гордона о российской вакцине
Делом Ефремова займется Кремль
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
Дети
Сорвавший с врача маску новорожденный произвел фурор в сети Фото доктора с малышом стало вирусно популярным
Новости партнеров
Почему Мария Захарова из МИДа прячет своего мужа от всех
Назван симптом, характерный для всех видов онкологии
Советский ученый скрестил человека с гориллой: к чему это привело
Россиян будут штрафовать за шашлык на собственной даче
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь