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22:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин и Эрдоган обсудили конфликт в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонного разговора развитие событий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

Отмечается, что Путин выразил глубокую озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным «вовлечением в боестолкновения террористов из Ближнего Востока».

Российский лидер также проинформировал президента Турции о контактах с руководством Азербайджана и Армении и шагах по достижению перемирия в Нагорном Карабахе.

22 октября Путин заявил, что Россия занимает такую позицию в отношении конфликта в Нагорном Карабахе, которая позволила бы пользоваться доверием обеих сторон. По его словам, у России всегда были особые связи не только с Арменией, но и с Азербайджаном.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.

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