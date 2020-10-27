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22:44 (мск), источник: РИА Новости

Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе

ЕРЕВАН, 27 окт — РИА Новости. Азербайджанские планы по завоеванию Карабаха обречены — Армения нанесет контрудар, который будет иметь сокрушительный эффект, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник в видеообращении к соотечественникам.

Источник: AP 2020

«Военно-политическое руководство Азербайджана так долго кормило свое общество победными реляциями, что это общество каждый день, минуту, секунду ждет вести о падении Арцаха (самоназвание Карабаха — ред.), окончательной и бесповоротной победе. Эту весть азербайджанское общество не дождется и ожидание этой вести разрушает азербайджанские планы по завоеванию Арцаха», — сказал Пашинян.

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По его словам, народ Карабаха и все армянство будут бороться за каждый миллиметр и в нужный момент «нанесут точный контрудар, который будет иметь сокрушительный эффект».

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

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