23:14 (мск), источник: ТАСС
В США заявили, что продолжат поддерживать «законные устремления» белорусского народа
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ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов продолжат поддерживать «законные устремления» народа Белоруссии. Об этом сообщила во вторник руководитель
«Соединенные Штаты и весь мир солидарны с народом Белоруссии. Он продемонстрировал необычайное мужество и силу перед лицом жестоких репрессий. Мы будем продолжать поддерживать их законные устремления», — написала она в своем Twitter.
Так она прокомментировала сообщение американской дипмиссии в ООН: «США присоединились к 51 государству — члену ООН и делегации ЕС в осуждении продолжающихся нарушений прав человека в Белоруссии. Мы поддерживаем демократические устремления белорусов через свободные и справедливые выборы, их приверженность суверенитету своей страны».
На фоне продолжающихся в Белоруссии протестов несогласных с итогами президентских выборов 9 августа президент Александр Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции, отметив, что готов поделиться полномочиями в пользу других ветвей власти. Лукашенко в связи с этим также заявил о важной роли планируемого на конец декабря — начало января Всебелорусского народного собрания в обсуждении конституционной реформы. 2 октября Палата представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента) начала принимать предложения по внесению изменений в конституцию.
Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу осудил вмешательство Запада во внутренние дела Белоруссии. По его словам, США с помощью технологии цветных революций «целенаправленно нагнетают напряженность, расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран». Такие действия США и их союзников, по мнению российского министра, подрывают основы международного права и игнорируют интересы суверенных государств.