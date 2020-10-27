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23:14 (мск), источник: ТАСС

В США заявили, что продолжат поддерживать «законные устремления» белорусского народа

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус подчеркнула, что Соединенные Штаты и весь мир солидарны с народом Белоруссии.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов продолжат поддерживать «законные устремления» народа Белоруссии. Об этом сообщила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

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«Соединенные Штаты и весь мир солидарны с народом Белоруссии. Он продемонстрировал необычайное мужество и силу перед лицом жестоких репрессий. Мы будем продолжать поддерживать их законные устремления», — написала она в своем Twitter.

Так она прокомментировала сообщение американской дипмиссии в ООН: «США присоединились к 51 государству — члену ООН и делегации ЕС в осуждении продолжающихся нарушений прав человека в Белоруссии. Мы поддерживаем демократические устремления белорусов через свободные и справедливые выборы, их приверженность суверенитету своей страны».

На фоне продолжающихся в Белоруссии протестов несогласных с итогами президентских выборов 9 августа президент Александр Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции, отметив, что готов поделиться полномочиями в пользу других ветвей власти. Лукашенко в связи с этим также заявил о важной роли планируемого на конец декабря — начало января Всебелорусского народного собрания в обсуждении конституционной реформы. 2 октября Палата представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента) начала принимать предложения по внесению изменений в конституцию.

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу осудил вмешательство Запада во внутренние дела Белоруссии. По его словам, США с помощью технологии цветных революций «целенаправленно нагнетают напряженность, расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран». Такие действия США и их союзников, по мнению российского министра, подрывают основы международного права и игнорируют интересы суверенных государств.

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