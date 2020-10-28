02:36 (мск), источник: ТАСС
Байден почти в пять раз больше Трампа потратил на рекламу в СМИ до выборов
Кандидат от демократов израсходовал $46,9 млн против $10,1 млн, потраченных действующим главой государства.
По ее данным, избирательный штаб Трампа выделил $10,1 млн на размещение предвыборной рекламы на телеканалах и радиостанциях с 28 октября по 3 ноября. Штаб Байдена в эти же сроки израсходует на рекламу $46,9 млн.
Согласно выкладкам Advertising Analytics, штаб действующего президента надеется на финансовую поддержку Национального комитета Республиканской партии и доноров. С учетом такой подпитки расходы Трампа на упомянутые выше цели могут достичь $40,7 млн. Демократ Байден способен довести расходы по этой статье в оставшиеся шесть дней до $93,4 млн.
Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и