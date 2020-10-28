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02:56 (мск), источник: РИА Новости

Россия завидует военной мощи США, считает Трамп

ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай завидуют военной мощи Соединенных Штатов, и выразил надежду, что Америке никогда не придется применять ядерное оружие.

Источник: AP 2020

Выступая перед своими избирателями в штате Висконсин, он пообещал, что в случае переизбрания он со своей командой сделает из Америки главного мирового производителя товаров и положит конец зависимости в этом от Китая.

«У нас лучшие вооруженные силы в мире. Россия и Китай завидуют нам. Никто не думал, что мы на это способны, но все это сделано в США. Наше ядерное оружие находится в своей наилучшей форме. Надеюсь, просто надеюсь, что нам не придется его использовать», — заявил президент.

Ранее Трамп заявлял, что у США есть мощное оружие, «супер-пупер» гиперзвуковая ракета, которой якобы завидуют лидеры Китая и России.

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