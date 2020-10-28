Россия завидует военной мощи США, считает Трамп

Выступая перед своими избирателями в штате Висконсин, он пообещал, что в случае переизбрания он со своей командой сделает из Америки главного мирового производителя товаров и положит конец зависимости в этом от Китая.
«У нас лучшие вооруженные силы в мире. Россия и Китай завидуют нам. Никто не думал, что мы на это способны, но все это сделано в США. Наше ядерное оружие находится в своей наилучшей форме. Надеюсь, просто надеюсь, что нам не придется его использовать», — заявил президент.
Ранее Трамп заявлял, что у США есть мощное оружие, «супер-пупер» гиперзвуковая ракета, которой якобы завидуют лидеры Китая и России.