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12:27 (мск), источник: Ведомости

Госдума приняла закон о запрете членам Совбеза иметь счета за рубежом

Госдума в окончательном, третьем чтении приняла поправки в закон «Об безопасности», по которым, в частности, членам Совета безопасности запрещается иметь счета и вклады на территории иностранных государств, передает пресс-служба нижней палаты парламента.

Источник: Reuters

«Вносится запрет для заместителя председателя Совета Безопасности, секретаря Совета Безопасности, постоянных членов Совета Безопасности и членов Совета Безопасности — открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Кроме этого, обновленный закон «Об безопасности» уточняет статус и задачи Совбеза, в числе которых защита суверенитета, предотвращение внутренних и внешних угроз дополнились также борьбой с попытками отчуждения российской территории.

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Новая редакция закона также уточняет порядок назначения на должность директора ФСБ и директора СВР, требования к сотрудникам спецслужб. В их числе запрет на иностранное гражданство был дополнен запретом на иностранный вид на жительство или аналог этого документа, за исключением случаев разведывательной деятельности.

Кроме того, в соответствии с принятыми поправками в конституцию в закон вносится положение о необязательности исполнения договоров и решений межгосударственных органов, противоречащих актуальной редакции основного закона.

Президентские законы в развитие поправок в Конституцию, в числе которых новая редакция закона «Об безопасности», внесены в конце сентября. Из них Госдума уже одобрила законы о новом порядке формирования правительства, где увеличивается роль Госдумы, а также о реформе Конституционного суда, в котором состав органа сокращается до 11 судей, а их мнение судей перестает быть публичным.

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