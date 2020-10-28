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13:52 (мск), источник: РБК

В Кремле назвали непозволительным инцидент со скорыми у омского минздрава

Ситуация в Омске, где несколько часов не могли госпитализировать пациентов в тяжелом состоянии с подозрением на коронавирус, непозволительная, на подобные происшествия нужно незамедлительно реагировать. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

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Источник: РИА "Новости"

«Надо, чтобы вообще ситуация до этого не доходила. Нужна оперативная реакция прежде всего руководителей регионов», — отметил Песков.

Он указал, что «центр и штаб в центре открыты для обращений в случае наступления перегрузки системы здравоохранения».

27 октября в Омске врачи несколько часов не могли найти места в больницах для двух пожилых пациентов с тяжелой степенью поражения легких. В машинах скорой помощи больных привезли к зданию областного минздрава, чтобы добиться госпитализации. В итоге пациентов направили в омскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 2 (БСМП-2).

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В связи с произошедшим замглавы регионального минздрава Анастасию Малову на время отстранили от должности, в ведомстве инициировали проверку. Глава Минздрава Михаил Мурашко направил в область своего заместителя Евгения Камкина и замглавы Росздравнадзора Дмитрия Павлюкова.

Комментируя ситуацию в Ростовской области, где после смерти нескольких пациентов на ИВЛ в одной из больниц произошли две отставки в системе здравоохранения, Песков заявил, что необходима «соответствующая реакция всей системой на напряженные условия, связанные с пандемией».

Ростовские СМИ, в частности 161.ru и «Блокнот», на прошлой неделе сообщили, что в городской больнице № 20 в ночь на 12 октября умерли 13 пациентов с коронавирусом из-за нехватки медицинского кислорода.

Начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая рассказала со ссылкой на и.о. главы больницы, что в тот день фиксировались перебои в подаче кислорода пациентам на ИВЛ. Позднее она уточнила, что 13 человек умерли в течение дня, из них пятеро скончались одновременно. Росздравнадзор начал проверку. 27 октября Левицкая и министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушли в отставку.

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