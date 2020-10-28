14:00 (мск), источник: РБК
Песков ответил на слова Кадырова о Макроне призывом смотреть на Путина
Внешнюю политику России определяет президент, а не региональные лидеры. Так
В нем Кадыров назвал Макрона «вдохновителем терроризма в своей стране» и предложил ему прекратить атаки на ислам, угрожая гневом 2 млрд мусульман.
«Вы знаете, что нашим законодательством предусмотрена главенствующая роль президента в определении внешней политики страны. Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, тем более не формируют внешнюю политику, не принимают решений. Ориентироваться надо на линию, которая формируется главой государства», — ответил Песков.
Убийство учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа 16 октября и реакция на него властей Франции и президента Макрона вызвали большой международный резонанс. Учителя обезглавил 18-летний Абдуллах Анзоров, чеченец по национальности, который получил во Франции статус беженца. Анзоров написал, что «казнил» учителя, «унизившего пророка Мухаммеда».
На одном из уроков, посвященных свободе слова, Пати показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo. При этом он предупредил, что исповедующие ислам ученики могут выйти из класса.
В воскресенье, 18 октября, тысячи жителей Франции вышли на улицы, чтобы почтить память Пати и выразить солидарность с его действиями. Акции прошли в Париже, Лионе, Бордо, Страсбурге, Лилле, Нанте и Марселе, участники держали в руках цветы и плакаты с надписями «Я Самюэль» или «Я учитель» по аналогии со знаменитым лозунгом «Я Шарли» (Je suis Charlie).
Резкую реакцию события во Франции вызвали у президента Турции Реджепа Эрдогана. Он посоветовал Макрону «проверить свою психику» в связи с призывом защитить светские ценности страны от радикального исламизма.
«Наш соотечественник был убит за то, что преподавал, за то, что он учил детей свободе слова. Мракобесие и насилие не пройдут», — сказал тогда Макрон. По его мнению, ислам как религия «переживает кризис во всем мире». Париж отозвал из Анкары своего посла, в ЕС назвали слова Эрдогана неприемлемыми. Эрдоган призвал граждан Турции объявить бойкот французским товарам.
Муфтий Чечни
«Что ж, Макрон, если ты называешь его террористом, то в таком случае ты в сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму, подталкиваешь к нему людей, не оставляешь выбора, создаешь все условия для взращивания экстремистских идей в головах молодежи. Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране», — подытожил Кадыров.
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