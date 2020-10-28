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14:36 (мск), источник: РИА Новости

Эрдоган обвинил Россию в «нападении» на лагерь оппозиции в Идлибе

АНКАРА, 28 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в нападении на учебный лагерь оппозиции в сирийской провинции Идлиб.

Источник: AP 2020

«Нападение России на расположенный в районе Идлиба учебный лагерь оппозиции говорит об отсутствии желания там устойчивого мира и спокойствия», — сказал он, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

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Как сообщали сирийские СМИ, при ударе по тренировочному лагерю террористической группировки в Джабаль Дувейля, близ города Харем недалеко от границы Турции, погибли более 40 боевиков, не менее 60 получили ранения.

Идлиб остается единственным регионом Сирии, значительную часть которого по-прежнему контролируют бандформирования. В 2017 году там создали северную зону деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях.

В провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с российско-турецкими договоренностями военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.

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