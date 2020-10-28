Воздушно-космические силы России успешно испытали новую противоракету системы ПРО

«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», — сказали в ведомстве.
Как отметил командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук, «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».
В предыдущий раз о пуске новой ракеты системы противоракетной обороны с полигона Сары-Шаган Минобороны РФ сообщало 2 июля 2019 года. Тогда противоракета также успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью.
Система ПРО стоит на вооружении ВКС России и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.