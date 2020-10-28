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15:00 (мск), источник: ТАСС

Воздушно-космические силы России успешно испытали новую противоракету системы ПРО

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России успешно испытали новую ракету российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган (Казахстан). Ракета успешно поразила условную цель, сообщили в среду в Минобороны РФ.

«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», — сказали в ведомстве.

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Как отметил командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук, «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

В предыдущий раз о пуске новой ракеты системы противоракетной обороны с полигона Сары-Шаган Минобороны РФ сообщало 2 июля 2019 года. Тогда противоракета также успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

Система ПРО стоит на вооружении ВКС России и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

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