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14:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поручил выделить регионам 10 млрд рублей на маски и тесты на коронавирус

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством потребовал выделить регионам страны 10 млрд руб. для закупки средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус. Также Путин заявил, что принято решение обеспечить бесплатными препаратами лечащихся от COVID-19 амбулаторно.

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Источник: Пресс-служба Президента России

«Что касается помощи регионам: знаю, что практически согласована цифра в 10 млрд руб., нужно это сделать и сделать это прямо сейчас. Сейчас говорю о региональной помощи. Деньги должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, на тестирование», — сказал президент России.

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Вместе с тем, регионам стоит помнить о личной ответственности за эпидемиологическую ситуацию в подконтрольных регионах, сказал президент России.

«Мы отслеживаем ситуацию в каждой территории, помогаем и будем помогать. Но не забывайте, пожалуйста, о своей ответственности, о том, что нужно сделать в ближайшее время», — обратился господин Путин к главам регионов.

По оценке президента, говорить о второй волне COVID-19 в стране пока не приходится, поскольку ряд регионов только сейчас столкнулся с первой.

«Мы не говорим там о какой-то второй “волне”, но как вот совсем недавно ещё утром обсуждали, до некоторых регионов ещё первая “волна” только докатывается, по мнению специалистов. Надо держать руку на пульсе и своевременно, эффективно реагировать на происходящие события», — отметил он.

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