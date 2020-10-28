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17:59 (мск), источник: Ведомости

Эрдоган подал в суд на Charlie Hebdo за публикацию карикатуры

Президент Турции Реджеп Эрдоган подал в суд на сатирический французский журнал Charlie Hebdo за карикатуру, которую журнал выпустил 27 октября. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT.

Источник: AP 2020

Канал отмечает, что иск в прокуратуру Анкары подал от имени президента его адвокат Хюсейн Айдын. В заявлении говорится, что публикация Charlie Hebdo не соответствует моральным и этическим принципам журналистики, понятию «свобода слова» и нарушает честь и достоинство турецкого лидера.

Ранее департамент коммуникаций администрации турецкого президента заявил, что карикатура, опубликованная журналом — «это новая провокационная операция, которая ясно показывает, что единственная цель этого сборища — эскалация напряженности с увеличением числа оскорблений изо дня в день».

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Обложка Charlie Hebdo с Эрдоганом была опубликована в Twitter. На ней турецкий лидер изображен полуодетым, сидящим в кресле и держащим в правой руке банку с прохладительным напитком. Другой рукой он поднимает подол платья женщины-служанки. Карикатура имеет подпись: «Эрдоган в частной жизни очень игрив».

Как сообщает канал NTV, Генпрокуратура Анкары уже начала расследование в отношении сотрудников французского журнала из-за оскорбления турецкого президента.

Отношения между Францией и Турцией обострились после антиисламистских заявлений Эммануэля Макрона в связи с жестоким убийством школьного учителя истории и географии Самюэля Пати за то, что тот показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова. Нападавший счел эти действия оскорблением ислама. Позже при попытке задержания полицией убийца был застрелен. Позднее Эрдоган в ходе выступления в Анкаре призвал граждан страны отказаться от приобретения французских товаров в ответ на намерения французского лидера Макрона усилить борьбу с радикальными исламистами. Турецкий лидер также заявил о необходимости защитить проживающих во Франции мусульман, которые, по его словам, подвергаются гонениям за свою веру.

Журнал Charlie Hebdo известен своими сатирическими карикатурами и ни раз подвергался критике. 7 января 2015 г. на редакцию Charlie Hebdo было совершено нападение. Двое мужчин ворвались в помещение редакции и расстреляли находившихся там людей. Погибли 12 человек, в том числе двое полицейских.

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