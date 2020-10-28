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17:52 (мск), источник: ТАСС

Минтруд планирует пересмотреть критерии оценки бедности

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Прожиточный минимум не должен становиться уровнем оценки бедности. Минтруд планирует пересмотреть критерии ее оценки, заявил в среду замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Источник: Reuters

«Прожиточный минимум в этом смысле не должен становиться уровнем оценки бедности. Этот подход должен пересматриваться. Мы сейчас как раз решаем этим законопроектом [о новой методике расчета прожиточного минимума и МРОТ] вопрос об изменении подходов к расчету ПМ, будем пересматривать вопрос о том, каким образом определять бедность. Для оценки критериев бедности должны быть использованы иные показатели», — сказал он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявлял, что почти 20 млн человек, или 13,5% населения России, относятся к категории бедных.

Правительство 30 сентября вместе с проектами федерального бюджета РФ на 2021−2023 годы внесло в Госдуму законопроект об изменении МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года.

Согласно новой методике, с 1 января МРОТ увеличится до 12 792 рублей (сейчас — 12 130 рублей), а прожиточный минимум в 2021 году вырастет на 3,7% в годовом выражении и составит 11 653 рубля.

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