США заявили о готовности разместить в Европе гиперзвуковые ракеты

«Мы вышли из договора о РСМД, мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет … Мы разместим такое же вооружение при необходимости в Европе для сдерживания России», — заявил он, выступая в Гудзоновском институте.
Ранее в Вашингтоне уже заявляли о намерениях оснастить гиперзвуковыми ракетами все эсминцы ВМС США, а также поставить такое оружие в сухопутные войска.
В докладе Исследовательской службы конгресса США «Гиперзвуковое оружие: история и проблемы» отмечалось, что перспективные американские гиперзвуковые ракеты будут неядерными, из-за чего требования к их точности будут повышены.
Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД) был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне (США) генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.
Договор вступил в силу 1 июня 1988 года и до прекращения своего действия 2 августа 2019 года в результате одностороннего выхода из него США носил бессрочный характер.