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18:54 (мск), источник: РИА Новости

США заявили о готовности разместить в Европе гиперзвуковые ракеты

ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. США разместят при необходимости гиперзвуковые ракеты, ракеты средней и меньшей дальности в Европе для сдерживания России, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О́Брайен.

Источник: Reuters

«Мы вышли из договора о РСМД, мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет … Мы разместим такое же вооружение при необходимости в Европе для сдерживания России», — заявил он, выступая в Гудзоновском институте.

Сейчас США разрабатывают несколько гиперзвуковых ракет. В Пентагоне признавали, что отстают в этой области от России и Китая.

Ранее в Вашингтоне уже заявляли о намерениях оснастить гиперзвуковыми ракетами все эсминцы ВМС США, а также поставить такое оружие в сухопутные войска.

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В докладе Исследовательской службы конгресса США «Гиперзвуковое оружие: история и проблемы» отмечалось, что перспективные американские гиперзвуковые ракеты будут неядерными, из-за чего требования к их точности будут повышены.

Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД) был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне (США) генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.

Договор вступил в силу 1 июня 1988 года и до прекращения своего действия 2 августа 2019 года в результате одностороннего выхода из него США носил бессрочный характер.

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