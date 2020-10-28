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19:34 (мск), источник: Ведомости

Минздрав назвал условия для лечения от коронавируса на дому

Заболевший коронавирусом пациент может проходить лечение дома, если у него есть возможность находиться в отдельной комнате, следует из приказа Минздрава, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

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Источник: AP 2020

«Медицинская помощь пациенту с положительным результатом теста на COVID-19 может оказываться на дому при соблюдении одновременно следующих условий: … у пациента имеется возможность находиться в отдельной комнате», — говорится в документе.

В министерстве подчеркнули, что это одно из условий, которые должны соблюдаться для возможности лечения дома. Пациент также не должен проживать в общежитии или коммунальной квартире, с людьми старше 65 лет и страдающими хроническими заболеваниями бронхелегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

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Кроме того, пациент должен соблюдать врачебные назначения и санитарные предписания в течение всего срока лечения.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин поручил выделить 5 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами от коронавируса пациентов, которые проходят лечение амбулаторно.

По данным оперативного штаба, в России за прошедшие сутки зафиксировали 16 202 новых случая коронавируса, умерли 346 человек — это максимальный показатель с начала пандемии.

В топ-5 по общему числу заболевших входят: Москва (409 022), Московская область (85 248) и Санкт-Петербург (58 963), Нижегородская область (40 382) и Свердловская область (35 360).

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