Минздрав назвал условия для лечения от коронавируса на дому

«Медицинская помощь пациенту с положительным результатом теста на COVID-19 может оказываться на дому при соблюдении одновременно следующих условий: … у пациента имеется возможность находиться в отдельной комнате», — говорится в документе.
В министерстве подчеркнули, что это одно из условий, которые должны соблюдаться для возможности лечения дома. Пациент также не должен проживать в общежитии или коммунальной квартире, с людьми старше 65 лет и страдающими хроническими заболеваниями бронхелегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы.
Кроме того, пациент должен соблюдать врачебные назначения и санитарные предписания в течение всего срока лечения.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин поручил выделить 5 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами от коронавируса пациентов, которые проходят лечение амбулаторно.
По данным оперативного штаба, в России за прошедшие сутки зафиксировали 16 202 новых случая коронавируса, умерли 346 человек — это максимальный показатель с начала пандемии.
В топ-5 по общему числу заболевших входят: Москва (409 022), Московская область (85 248) и Санкт-Петербург (58 963), Нижегородская область (40 382) и Свердловская область (35 360).