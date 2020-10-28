В Германии со 2 ноября закроют кафе, театры и фитнес-студии

«Согласованные меры нужны для того, чтобы уже с декабря наша общественная жизнь могла быть нормализована», — сказала она. Меркель заявила, что сейчас число новых случаев заражения растет по экспоненте. «За последние 10 дней удвоилось число пациентов в отделениях интенсивной терапии и на аппаратах ИВЛ», — добавила она. «Сейчас наша система еще справляется, но при нынешнем темпе в течение недель ее эффективность окажется на грани», — заявила глава кабмина.
Меркель сказала, что в 75% случаев власти уже не могут отследить источник заражения. Она добавила, что сегодняшние решения дались тяжело, но другого пути сдержать распространения вируса она не видит. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер со своей стороны назвал новый карантинный режим «необходимой четырехнедельной терапией».
Ограничения и компенсации
Как минимум на месяц закроются рестораны, бары и другие гастрономические заведения, будет разрешено продавать блюда и напитки навынос. Прекратят работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. Все матчи футбольной Бундеслиги будут проходить в ноябре без зрителей.
В отличие от карантина, который был весной, останутся открыты детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины, но при условии соблюдения правил гигиены и социальной дистанции. В общественных местах будет разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. Ночевать в отелях предполагается разрешить только в вызванных острой необходимостью случаях и не в туристических целях. «Мы рекомендуем в принципе отказаться от туристических поездок», — сказала Меркель.
Правительство ФРГ готово возместить небольшим фирмам значительную часть ожидаемого торгового оборота за ноябрь. Небольшие фирмы — до 50 сотрудников — получат долю в 75%, а более крупные — 70%.
Ситуация с коронавирусом в ФРГ
Относительно высокие темпы прироста в ФРГ фиксировались в конце марта и начале апреля — более 6 тыс. заразившихся за сутки. Затем статистика начала сокращаться, и уже в мае введенные ограничения начали отменять. С июля число инфицированных опять начало постепенно расти. Одними из основных причин увеличения статистики являются нелегальные вечеринки, несоблюдение правил дистанцирования в барах и во время частных мероприятий. Эксперты полагают, что проводить прямые аналогии между нынешней и весенней статистикой некорректно, поскольку сейчас в Германии делают существенно больше тестов — около 1 млн в неделю.
Сейчас жителям Германии необходимо носить защитные маски в магазинах, транспорте и общественных учреждениях. До конца года отменены все массовые мероприятия. В Мюнхене, Берлине и Кельне масочный режим также ввели на некоторых городских площадях, рынках и пешеходных улицах. Нарушение масочного режима влечет за собой штраф. Каждая федеральная земля устанавливает собственные правила. В Берлине штраф составит от €50 до 500, в Баварии — €150, в Тюрингии — €60.
Также в ФРГ штрафуют тех, кто при посещении общественных мест умышленно оставляет о себе неверные контактные данные. Физические лица заплатят от €50, юридические, если не отследят нарушение, — от €1 000.