WSJ утверждает, что «досье» на Трампа помогала составлять россиянка

03:25 (мск), источник: ТАСС
По версии его источников, речь идет о некой Ольге Галкиной, которую называют «российским специалистом по связям с общественностью». Как утверждается в публикации, Галкина в 2016 году работала на Кипре в одном из подразделений компании XBT Holding российского предпринимателя Алексея Губарева.
Согласно приведенной версии, к Галкиной летом 2016 года обратился ее бывший одноклассник Игорь Данченко, который был нанят бывшим сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом. Последний попытаться отыскать доказательства якобы имевших место контактов членов избирательного штаба Трампа с РФ и составлял указанное досье. Данченко якобы попросил Галкину помочь найти такие связи. Почему он предполагал, что у нее могут быть такие данные, не уточняется.
В публикации утверждается, что Галкина представила Данченко заведомо ложную информацию о том, что одно из подразделений компании Губарева якобы было причастно к хакерской атаке на сервер демократов во время предвыборной гонки 2016 года, а сам предприниматель содействовал спецслужбам РФ. По версии газеты, Галкина также сообщила, что один из помощников Трампа встречался с Праге с российскими официальными лицами. Все эти утверждения позже были признаны ложными. Как следует из материала, Галкина была уволена из подразделения XBT Holding после конфликта с работодателем.
Проживающий в США Данченко ранее в этом месяце в интервью газете The New York Times опроверг утверждения о том, что он работал на российские спецслужбы.
Министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр в сентябре направил председателю юридического комитета Сената Конгресса Линдси Грэму (республиканец, от штата Южная Каролина) письмо с рассекреченной и отредактированной справкой ФБР. В ней бюро выражало мнение, что источник так называемого досье на Трампа контактировал с российскими спецслужбами. Бывший директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в юридическом комитете Сената 30 сентября не подтвердил точку зрения, изложенную в справке.
Сбор компромата на Трампа начался в 2015 году. Первоначально это делалось по заказу сторонников Республиканской партии США, критиковавших миллиардера, который вступил в борьбу за высший государственный пост. Заказ получила компания Fusion GPS, позднее к работе над «досье» был подключен Стил и его лондонская фирма. Когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы, по данным The New York Times, прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы. В частности, установлено, что Стил получал деньги от Национального комитета Демократической партии США и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.
Сам хозяин Белого дома не раз подчеркивал, что данное «досье» является фальшивкой и примером «тотальной политической охоты на ведьм».